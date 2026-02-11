Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 11:45

“Dedico la medaglia ad Angela Romei. Avrei voluto condividere questa esperienza con lei”: la polemica di Stefania Constantini

di Redazione Sport
La compagna e amica della curlista bronzo nel doppio misto è stata esclusa dalle Olimpiadi di Milano-Cortina: al suo posto è stata convocata Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico
“Dedico la medaglia ad Angela Romei. Avrei voluto condividere questa esperienza con lei”: la polemica di Stefania Constantini
Icona dei commenti Commenti

“La mia dedica dopo la medaglia? Sugli spalti a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino c’è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana”. È il primo pensiero di Stefania Constantini in zona mista, dopo il bronzo vinto nel curling in coppia con Amos Mosaner, con cui aveva già vinto anche l’oro a Pechino 2022. Angela Romei è l’atleta esclusa dalla squadra di curling a pochi giorni dalle Olimpiadi per far posto a Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani. Una decisione che aveva generato polemiche, con la federazione italiana e il padre che avevano spiegato tutto, parlando di “scelta tecnica, dovuta alle caratteristiche differenti delle atlete”, con “Mariani che garantisce più duttilità”. Negli ultimi anni a rappresentare l’Italia del curling è praticamente sempre stato il Team Constantini, tra i più rilevanti in Italia e di cui faceva parte anche Angela Romei.

“Credo sia stata la scelta più difficile, che ha messo sia lei che me in una posizione non semplice. Ritengo sia l’elemento con le caratteristiche giuste, sia caratterialmente che qualitativamente, per provare a fare qualcosa di buono”, aveva spiegato Mariani nel corso di un’intervista al Corriere delle Alpi. Mentre la Fisg in una nota aveva sottolineato come Rebecca Mariani è stata scelta perché “nel ruolo di alternate (riserva) possiede caratteristiche di gioco che le consentono di occupare tutti e quattro i ruoli in squadra a differenza di Romei“. Una scelta tecnica, appunto.

Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me”, ha proseguito Constantini parlando appunto della volontà di condividere la medaglia con la compagna. “Lei è di supporto ed è stato bello averla lì che mi guardava dall’alto e quindi questa vittoria oltre al mio ragazzo, alla mia famiglia, va a lei”. Angela Romei è stata in queste settimane appunto al centro di un vero e proprio caso, con tanto di ricorso al Tas da parte dell’atleta poi respinto, per la sua esclusione dalla nazionale olimpica femminile di curling. “Quanto mi dispiace la sua esclusione? Penso che per la nostra squadra sia stato un momento da ricordare, però noi siamo pronte, riconosciamo l’importanza di questo grandissimo evento, domani abbiamo l’occasione di provare il ghiaccio insieme e sicuramente ci riuniremo tutte insieme a fine competizione”, ha aggiunto l’azzurra.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione