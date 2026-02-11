Tutto sulla combinata nordica, l’unico sport invernale senza una competizione femminile a livello olimpico

LA GUIDA OLIMPICA - Alcune atlete hanno rivendicato il diritto a partecipare ai Giochi Olimpici durante l’evento di Seefeld. Nulla però è (ancora) cambiato

Famosa per la carne di renna e per i waffles con panna e marmellata, Oslo è anche la città norvegese in cui è nato l’unico sport invernale senza una competizione femminile a livello olimpico. Composta da due distinte discipline, quali sci di fondo e salto con gli sci, la combinata nordica è ancora parte integrante dei Giochi. Specialità antica, ma poco seguita. A Milano-Cortina gli atleti in gara sono 36, ben 19 in meno rispetto all’ultima edizione. Un caso o un campanello d’allarme? Divisa in “Inseguimento individuale uomini trampolino piccolo/10 km fondo”, “Inseguimento individuale uomini trampolino lungo/10 km fondo” e “Team sprint” la combinata nordica rischia di sparire per sempre dal programma olimpico.

Le regole

Lo sci di fondo a Tesero, il salto con gli sci a Predazzo: la Val di Fiemme ospita la combinata nordica. Caratterizzata da due momenti distinti, i punteggi del salto determinano il distacco da una partenza all’altra per lo sci di fondo. Prima il trampolino, poi la corsa in avanti: a poche ore di distanza gli atleti si mettono in gioco per una medaglia che – per il numero di discipline – è come se valesse doppio. Una variabile da non sottovalutare è la lunghezza del trampolino. Alle Olimpiadi vengono infatti usati quelli “normale” e “lungo”.

Come vengono conteggiati i punti

I punti vengono conteggiati con il metodo “Gundersen”, un sistema di calcolo sviluppato proprio dal norvegese Gunder Gundersen utilizzato per trasformare i punti della gara di salto con gli sci in secondi nella gara di fondo. Il punteggio del salto è determinato dalla misura (2 punti per metro per il trampolino normale e 1,8 punti per metro per il trampolino lungo) e dallo stile (utilizzando una scala che va da 1 a 20 punti). L’ordine di partenza del fondo viene deciso a seconda del risultato al trampolino: i punti del salto vengono convertiti in penalità di tempo. Un punto equivale a 4’’ di vantaggio: chi ha il punteggio migliore nel salto parte per primo. Si aggiudica la gara il primo atleta a tagliare il traguardo nella prova di fondo.

Una disciplina tutta al maschile

E qui torniamo a quanto detto all’inizio. Il CIO non apre la combinata nordica alle atlete donne. Il motivo? La decisione è legata alla necessità di limitare le discipline, alla scarsa popolarità internazionale e all’esiguo numero di nazioni rappresentate. La FIS (federazione internazionale) sta facendo pressioni sul Comitato Olimpico per sperare in debutto tutto al femminile. Tutto, però, passa anche dalla scarsa audience al seguito della disciplina. Nel 2022 la combinata nordica era stata “di gran lunga” – come descritto in un comunicato stampa risalente all’ultima edizione invernale – la disciplina con meno spettatori degli ultimi otto anni. Intanto alcune combinatiste – inclusa la norvegese Gyda Westvold Hansen – hanno rivendicato il diritto a partecipare ai Giochi Olimpici durante l’evento di Seefeld, in Austria. Nulla però è (ancora) cambiato.