Olimpiadi, la frecciata di Tomba: “Goggia? Le ho detto ‘carina questa medaglia di bronzo’, lasciamo stare il gossip”

di Redazione Sport
L'ex campione azzurro replica alle parole di Sofia Goggia
Frecciata della leggenda Alberto Tomba direttamente da Cortina d’Ampezzo. Dopo le parole di Sofia Goggia (“Tomba mi ha riso in faccia per il mio bronzo, mi ha detto che lui ha vinto solo medaglie d’oro”), l’ex campione azzurro ha commentato ciò che è uscito sui giornali (e probabilmente le stesse dichiarazioni della campionessa bergamasca). “Lasciamo stare il gossip, io mi sono avvicinato e le ho detto ‘carina questa medaglia di bronzo’“. Tomba ha parlato anche di Lindsey Vonn, vittima di una terribile caduta nella discesa libera: “Doveva lasciar stare la gara di Crans-Montana (dove si è rotta il crociato anteriore sinistro, ndr).

