“Sicuramente essere riuscita a conseguire tre medaglie in discesa libera, in tre edizioni olimpiche consecutive è qualcosa di straordinario, probabilmente ci avrei messo la firma. Alle olimpiadi non è mai scontato, riuscire a fare medaglia, ci sono tanti outsider, le gare sono sempre one shot one kill. Nella complessità sono molto contenta”. Lo ha detto l’azzurra Sofia Goggia a Casa Italia tornando a parlare dela medaglia di bronzo conquistata in discesa libera a Milano-Cortina. “Chiaramente la mia sciata oggi ha avuto delle imperfezioni, soprattutto allo schuss delle Tofane, dove ho perso tanta velocità, però comunque poi nella parte tecnica sono riuscita a contenere il distacco, quindi è stata comunque un’ottima discesa, ed è ottimo partire con una medaglia in questa disciplina, bene così in vista anche dalle prossime, sicuramente una bella iniezione di fiducia”, ha aggiunto Goggia. “Festeggiamenti? Non c’è tanto tempo, ma due bicchieri stasera sono doverosi, però dobbiamo stare sul pezzo per le prossime perché ci sono delle belle possibilità di medaglia”.