“Sicuramente essere riuscita a conseguire tre medaglie in discesa libera, in tre edizioni olimpiche consecutive è qualcosa di straordinario, probabilmente ci avrei messo la firma. Alle olimpiadi non è mai scontato, riuscire a fare medaglia, ci sono tanti outsider, le gare sono sempre one shot one kill. Nella complessità sono molto contenta”. Lo ha detto l’azzurra Sofia Goggia a Casa Italia tornando a parlare dela medaglia di bronzo conquistata in discesa libera a Milano-Cortina. “Chiaramente la mia sciata oggi ha avuto delle imperfezioni, soprattutto allo schuss delle Tofane, dove ho perso tanta velocità, però comunque poi nella parte tecnica sono riuscita a contenere il distacco, quindi è stata comunque un’ottima discesa, ed è ottimo partire con una medaglia in questa disciplina, bene così in vista anche dalle prossime, sicuramente una bella iniezione di fiducia”, ha aggiunto Goggia. “Festeggiamenti? Non c’è tanto tempo, ma due bicchieri stasera sono doverosi, però dobbiamo stare sul pezzo per le prossime perché ci sono delle belle possibilità di medaglia”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione