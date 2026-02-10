Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:41

“Si droga in metro davanti a una bambina”: episodio segnalato sulla M3 a Milano

di Redazione Cronaca
Ha tirato fuori un cucchiaio arrugginito, una fialetta contenente un liquido scuro e una siringa. Non si nasconde e non teme di essere vista. Si preparando una dose, lì, davanti a tutti, in metro, anche davanti a una bambina di 11 anni. E’ l’episodio segnalato su un treno della metro di Milano e raccontato dall’agenzia AdnKronos. L’episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di domenica su un convoglio della M3, linea che collega il Sud con il Nord, passando dal centro (Duomo e Montenapoleone, il salotto buono della città), fino a raggiungere stazioni strategiche come Lodi T.I.B.B., a pochi metri dal Villaggio Olimpico, simbolo di una Milano, che si mostra in vetrina di fronte agli occhi del Mondo per le Olimpiadi invernali del 2026.

