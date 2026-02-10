Il mondo FQ

Cordini staccati e medaglie che cadono a terra: “Si rompono”. L’ironia (e l’ira) degli atleti di Milano-Cortina – Video

di Redazione Sport
Le immagini degli atleti che mostrano la situazione delle medaglie olimpiche. Il comitato organizzatore: "È stata individuata una soluzione. Le medaglie saranno riparate e restituite"
Il caso delle medaglie olimpiche si rompono continua a far discutere gli atleti. In diversi video circolati sui social si vedono vari vincitori di medaglie, tra cui la pattinatrice Alysa Liu, la squadra tedesca del biathlon e la sciatrice Breezy Johnson, avere a che fare con medaglie che si staccano dai cordini e, letteralmente, cadono a terra.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che stanno “cercando di capire” ma intanto sui social il polverone si è già sollevato con moltissimi tifosi che già parlano di “bassa qualità”. Per questo Fondazione Milano-Cortina è intervenuta nuovamente chiarendo come sta risolvendo la situazione: “È stata individuata una soluzione ed è stato implementato un intervento mirato. Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate sono invitati a riconsegnarle attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite“. Gli organizzatori quindi ribadiscono “il proprio impegno a garantire che le medaglie simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e attenzione“.

