Il segretario al Commercio Howard Lutnick in audizione al Senato ha ammesso di avere visitato la famigerata isola di proprietà di Jeffrey Epstein nel 2012, nonostante avesse precedentemente dichiarato ai senatori di avere interrotto ogni contatto con il finanziere pedofilo dopo un primo incontro nel 2005. “Ho pranzato con lui mentre ero su una barca in vacanza con la famiglia”, ha detto Lutnick. Ha però insistito sul fatto che sua moglie e i suoi figli erano con lui durante l’incontro del dicembre 2012 e di non avere assistito a nessuno dei presunti reati sessuali avvenuti sull’isola. “Mia moglie era con me, così come i miei quattro figli e le mie tate. C’era anche un’altra coppia, anche loro con i loro figli. Abbiamo pranzato sull’isola e poi siamo partiti con tutti i miei figli, le mie tate e mia moglie, tutti insieme. Eravamo tutti insieme”, ha testimoniato Lutnick ai senatori. “Non ricordo perché l’abbiamo fatto”, ha affermato.

“Su milioni e milioni di documenti, ci sono forse 10 mail che mi mettono in relazione a lui, in un periodo di 14 anni”, aveva detto in precedenza. “Non ho niente da nascondere, assolutamente niente”, ha ribadito poi rispondendo alle domande del senatore dem Chris Van Hollen, che lo ha accusato di aver “rappresentato in maniera completamente fuorviante l’entità della relazione con Epstein al Congresso, al popolo americano e alle vittime di questi atti predatori e spregevoli”. “Ha fatto credere di aver tagliato ogni contatto con Epstein dopo un incontro nel 2005 che aveva avuto con sua moglie nel suo appartamento, ma ora gli Epstein file mostrano un’interazione ben diversa”, ha detto ancora il democratico, riferendosi al fatto che Lutnick ha affermato di aver conosciuto Epstein dopo essersi trasferito in una casa accanto a quella del finanziere a New York nel 2005.

E anzi in precedenza aveva detto di non aver avuto più contatti con lui dopo il primo incontro, perché allarmato dalle battute di natura sessuale che Epstein aveva fatto riguardo al lettino per massaggi nel suo appartamento a Manhattan. E a questo ha fatto riferimento il senatore democratico: “Credo che lei capisca il motivo della mia preoccupazione, per il modo in cui ha descritto il suo primo incontro con Epstein, dicendo di essere rimasto disgustato, di non aver voluto altri contatti. Ma poi lei andò a trovarlo nella sua isola privata?”.