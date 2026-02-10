Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 17:53

Paura per Kimi Antonelli: incidente a San Marino con l’auto “regalo” della Mercedes. È illeso

di Redazione Sport
La sua macchina, una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ 'Motorsport Collectors Edition', è una supercar esclusiva prodotta da Mercedes in soli 200 esemplari
Incidente stradale per il pilota Mercedes Kimi Antonelli vicino alla sua abitazione a San Marino nella serata di sabato. L’incidente è avvenuto lungo la superstrada a Serravalle, in piena notte vicino all’incrocio con via Ranco, e per fortuna si è concluso senza danni fisici per il pilota Mercedes, uscito illeso. La sua macchina, una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’ – una supercar esclusiva prodotta da Mercedes in soli 200 esemplari che era stata consegnata al pilota appena cinque giorni fa – è andata a sbattere contro il guard rail, in un incidente autonomo e senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Successivamente è stata la stessa Mercedes a confermare l’accaduto con una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”. La conferma ufficiale su chi fosse al volante ancora non è arrivata. Kimi Antonelli sarà regolarmente in Bahrain per i test, che cominceranno nella giornata di mercoledì 11 febbraio. Antonelli è stato riconfermato dalla Mercedes dopo aver chiuso al settimo posto nella classifica piloti l’ultima stagione di Formula 1, con 150 punti e tre podi.

