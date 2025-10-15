George Russell e Kimi Antonelli saranno i due piloti della Mercedes in Formula 1 anche per la stagione 2026. Lo ha annunciato lo stesso team in vista del Gran Premio degli Usa, ad Austin. La scelta del club è stata quella di rimanere con Russell e Antonelli, entrambi nati dal programma junior del team e protagonisti nel secondo posto nella classifica a squadre con sei weekend di gara ancora da disputare. Per Russell sarà l’ottavo anno in F1 e il decimo per la Mercedes, avendo aderito al programma junior nel 2017.

Una riconferma importante soprattutto per Kimi Antonelli, che quest’anno – all’esordio in Formula 1 – ha raggiunto traguardi prestigiosi, tra cui la pole position nella Sprint a Miami e un terzo posto in Canada, dove è diventato il terzo più giovane a salire sul podio nella storia della F1. Il giovanissimo italiano – 19 anni – ha anche dovuto affrontare un periodo difficile nella tappa europea della stagione prima di riscattarsi con due piazzamenti tra i primi cinque a Baku e Singapore.

“Confermare la nostra formazione di piloti è sempre stata solo una questione di quando, non di se”, ha dichiarato il capo della Mercedes, Toto Wolff. “Volevamo prenderci il tempo necessario, gestire le trattative in modo adeguato e assicurarci che tutti, da entrambe le parti, fossero soddisfatti. Sono contento di esserci riuscito. George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e non vediamo l’ora di continuare il nostro percorso insieme”.

Lo stesso Antonelli ha commentato la sua riconferma: “Sono davvero entusiasta di continuare con il team. Ho imparato tantissimo nella mia prima stagione in F1, sia nei momenti positivi che in quelli più impegnativi. Tutti questi momenti mi hanno reso più forte, non solo come pilota, ma anche come compagno di squadra”, così il pilota Mercedes prima dei ringraziamenti a tutto il team per la fiducia. “Il nostro obiettivo ora è chiudere quest’anno alla grande e assicurarci il secondo posto nel Campionato Costruttori – ha concluso Antonelli – prima di concentrarci completamente sul 2026. C’è ancora molto da raggiungere in queste ultime sei gare e daremo il massimo”.