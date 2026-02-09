I due uomini, di 80 e 50 anni, vivevano insieme nel quartiere Zafferia e avevano problemi di salute. A dare l’allarme l’altro figlio, preoccupato perché non riusciva a contattarli da giorni. Autopsia per chiarire le cause del decesso

Due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti nella loro abitazione nel quartiere Zafferia, a Messina. A lanciare l’allarme è stato l’altro figlio dell’anziano, che vive fuori città e da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto né con il padre, né con il fratello.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento della polizia. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno forzato l’ingresso dell’appartamento sfondando una finestra e hanno trovato i corpi senza vita dei due uomini, pare in stanze diverse della casa. Il padre, di circa 80-90 anni secondo le prime informazioni, era invalido e costretto a letto da tempo, mentre il figlio, cinquantenne, avrebbe anch’egli sofferto di seri problemi di salute.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza sui corpi. Gli investigatori escludono anche l’ipotesi di un’intossicazione da monossido di carbonio: nell’abitazione non sono state trovate stufe e il gas risultava chiuso. Gli elementi raccolti finora fanno quindi propendere per un decesso avvenuto per cause naturali, anche se sarà la magistratura a chiarire definitivamente le circostanze della morte.

Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale Papardo, dove, su disposizione dell’autorità giudiziaria, potrebbe essere effettuata l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso di entrambi. Sul caso resta comunque aperto un fascicolo per consentire tutti gli approfondimenti necessari.

FOTO DI ARCHIVIO