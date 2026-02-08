Il mondo FQ

Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml

di Redazione Cronaca
Per la morte del 19enne avvenuta a novembre del 2024 il giovane è accusato di omicidio stradale
Guidava lo scooter su cui si trovava Ramy Elgaml. Ora Fares Bouzidi è stato arrestato dalla Polizia di Milano con l’accusa di furto di moto. Lo scorso dicembre si erano chiuse le indagini per la morte del 19enne che a novembre del 2024 era stato inseguito per otto chilometri sulle strade di Corvetto da una volante del Nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri: la fuga dai militari era terminata con l’incidente fatale. Al 23enne è stato contestato l’omicidio stradale per i fatti di quella serata, così come al carabiniere che guidava la Giulietta in servizio.

L’arresto è avvenuto alle 23:12 in via Pirandello, nella zona di Citylife. Gli agenti hanno sorpreso Bouzidi mentre stava rubando una moto dal valore di 15mila euro insieme a un complice di 24 anni. Oltre a loro, un ragazzo del 2001 e un altro del 2002 sono sospettati di aver fatto da palo: per il momento sono indagati a piede libero.

