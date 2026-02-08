“Continuiamo a pregare per la pace. Le strategie di potenze economiche e militari – ce lo insegna la storia – non danno futuro all’umanità. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli”. Continua a parlare di cessazione di conflitti e ribadire la sua contrarietà alla corsa alle armi Papa Leone XIV, che il Vaticano ha specificato, in riferimento a notizie di stampa, non andrà negli Usa nel 2026. Dal balcone di piazza San Pietro ha poi ricordato nell’Angelus anche alle popolazioni colpite dalle alluvioni in tutto il Mediterraneo. “La mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalusia e dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali con la materna benedizione della Vergine Maria”.

Nella Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, ha poi ringraziato “le religiose e tutti coloro che si impegnano per contrastare ed eliminare le attuali forme di schiavitù. Insieme a loro dico: la pace comincia con la dignità“, ha continuato Leone XIV, esprimendo “dolore e preoccupazione” per i “recenti attacchi contro varie comunità in Nigeria che hanno causato gravi perdite di vite umane. Esprimo la mia vicinanza a tutte le vittime della violenza e del terrorismo e auspico che le autorità competenti continuino ad operarsi con determinazione per garantire la sicurezza e la tutela della vita di ogni cittadino”. Infine ha invitato tutti i sacerdoti “ad essere fedeli nella quotidianità vissuta con semplicità e austerità”, ricordando le virtù del sacerdote Salvador Valera Parra, beatificato ieri in Spagna.