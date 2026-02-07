Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 7 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Cominciano ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, si assegnano le prime medaglie. E si parte subito col botto: la discesa libera maschile, gara regina dello sci alpino. L’Italia può subito puntare al podio: i due nomi forti sono Giovanni Franzoni e Dominik Paris, ma anche Mattia Casse e Florian Schieder possono sognare una medaglia. Tra curling misto e hockey femminile, doppia sfida alla Svezia. Mentre nel pomeriggio scende sul ghiaccio Francesca Lollobrigida, argento a Pechino 2022, nei 3000 metri di pattinaggio velocità. Hanno poche speranze le azzurre dello sci di fondo e del salto con gli sci, mentre nell’altra finale di giornata – snowboard, big air maschile – è impegnato Ian Matteoli.

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi sabato 7 febbraio | Il programma completo

ore 10:30 – Sci freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni: Maria Gasslitter

ore 11:30 – Sci alpino – Discesa libera uomini: Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer

ore 11:30 – Sci alpino – Prova discesa libera femminile: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago

ore 11:35 – Sci freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni: Maria Gasslitter

ore 13:00 – Sci di fondo – Skiathlon femminile: Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa

ore 13:30 – Slittino – Singolo femminile, prove cronometrate: Sandra Robatscher, Verena Hofer

ore 14:00 – Sci freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni: Miro Tabanelli

ore 14:35 – Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia

ore 14:40 – Hockey – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

ore 15:05 – Sci freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni: Miro Tabanelli

ore 16:00 – Pattinaggio velocità – 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida

ore 17:00 – Slittino – Singolo maschile, prima manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller

ore 17:45 – Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, trial round: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

ore 18:32 – Slittino – Singolo maschile, seconda manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller

ore 18:45 – Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

ore 19:05 – Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia

ore 19:30 – Snowboard – Big Air maschile, finale (prima run): Ian Matteoli

ore 19:45 – Pattinaggio di figura – Gara a squadre, short program maschile: Daniel Grassl

ore 19:53 – Snowboard – Big Air maschile, finale (seconda run): Ian Matteoli

ore 19:57 – Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, finale: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

ore 20:17 – Snowboard – Big Air maschile, finale (terza run): Ian Matteoli

ore 22:05 – Pattinaggio di figura – Gara a squadre, free dance: Guignard/Fabbri

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.