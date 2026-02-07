I due azzurri si sono inchinati soltanto a un super Franjo Von Allmen, che ha vinto l'oro grazie a un gran tempo. Fuori dal podio Odermatt, male Casse e Schieder

Prime gare con medaglie, primi podi per l’Italia Team alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026. C’era attesa per la gara di discesa libera maschile – gara regina dello sci alpino cominciata alle 11:30 – e gli azzurri non hanno tradito le aspettative: argento per un ottimo Giovanni Franzoni, bronzo per Dominik Paris. I due italiani si sono dovuti inchinare soltanto a un super Franjo Von Allmen, che con il pettorale numero 8 è balzato in testa alla classifica, davanti anche al favorito Marco Odermatt e ci è rimasto per tutta la gara.

1:51:61 per lo svizzero, un tempone. Franzoni ha chiuso a 20 centesimi dall’avversario elvetico, mentre Paris a 50. Per entrambi è la prima medaglia olimpica in carriera: per Franzoni al debutto ai Giochi Olimpici, per Paris – Appuntato Scelto del Gruppo Sportivo Carabinieri – come coronamento di una carriera. Per la prima volta nella storia, inoltre, due italiani sono contemporaneamente sul podio nella discesa libera maschile olimpica.

Quarto posto per Marco Odermatt. I due italiani sono scesi con i pettorali 11 e 12 e nonostante la percepibile emozione, hanno tirato fuori una prova solida, con poche sbavature (solo una piccola imprecisione per Paris in chiusura dopo i primi due settori perfetti) e hanno meritatamente vinto le prime due medaglie di questa Olimpiade. Male invece Mattia Casse e Florian Schieder, gli altri due italiani che hanno chiuso fuori dalla top 10 con parziali altissimi in tutti i settori.

Le parole di Franzoni e Paris

“Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e di portare una medaglia in discesa, sono cose che non avrei mai immaginato”. Così Giovanni Franzoni ai microfoni Rai Sport dopo l’argento olimpico conquistato nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano–Cortina. “È stata strana questa gara, non ho avuto tanta tensione in questi giorni, l’ho vissuta un po’ così. Sentivo già le gambe dure prima di partire, un’emozione strana – ha raccontato – Poi ho guardato Monney e Odermatt che hanno sciato benissimo, poi è sceso Franjo (Von Allmen, ndr) che ha fatto una manche devastante e mi sono detto ‘cavolo, per batter questi ce ne vuole’. Sono partito subito decisissimo, la pista era fantastica anche da sciare, purtroppo alla Carcentina dove ho sbagliato in prova non l’ho fatta pulitissima, ho lasciato lì due decimi. Devo ringraziare quelli che mi sono sempre stati vicino, il mio team, la squadra. Il bronzo di Paris? Se oggi riusciamo a farcela insieme penso sia il podio esatto da fare, è assurdo quanto ti cambi la testa”.

“Ci ho provato così tante volte, forse quest’anno non ero sempre davanti o in grande forma ma stavo crescendo durante la stagione, è una cosa bellissima essere riuscito a fare una sciata del genere su una pista così difficile“. Lo ha detto l’azzurro Dominik Paris ai microfoni della Rai dopo il terzo posto ottenuto nella discesa libera maschile dei Giochi di Milano–Cortina, sua prima medaglia olimpica. Il campione di Merano ha condiviso il podio con l’altro azzurro Giovanni Franzoni, medaglia d’argento. “È bellissimo, lui si vede che è in gran forma, ha fatto vedere anche oggi che resiste anche quando c’è pressione e questo fa piacere. Vuol dire che abbiamo un altro giovane che gareggia per il podio, così l’Italia è sempre presente“.