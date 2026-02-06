Proseguono le indagini svizzere sul rogo del bar Constellation di Crans-Montana. Oggi davanti ai pm è stato convocato Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune, indagato nell’inchiesta sull’incendio di Capodanno che ha causato 41 morti e 115 feriti. Jacques Moretti è arrivato nel campus universitario dove si svolge l’audizione accompagnato dal suo avvocato e, entrando, ha dichiarato: “Siamo annientati. Penso ogni istante alle vittime”, ha anche aggiunto di aspettarsi “molto” dall’audizione.

L’interrogatorio si tiene davanti alla vice procuratrice generale del Cantone Vallese, Catherine Seppey, alla presenza di diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime della tragedia. Una procedura prevista dal codice svizzero. Si tratta della prima volta che Balet, in carica dal 2014, viene sentito dagli inquirenti in qualità di indagato dopo che l’inchiesta si è allargata includendo lui e al suo predecessore. Il Comune è finito nell’indagine per i mancati controlli che come confessato dal sindaco non venivano eseguiti da cinque anni. Balet è il funzionario comunale che lo scorso 3 gennaio ha trasmesso agli investigatori un ampio dossier contenente mappe, planimetrie, lettere e documenti amministrativi relativi all’edificio del Constellation, dalla sua costruzione nel 1967 fino a oggi.

Intanto, sul fronte dell’assistenza alle vittime, il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ha fatto visita questa mattina ai feriti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. “Sono venuto oggi per fare visita ai feriti e alle loro famiglie, per esprimere il pieno sostegno della Svizzera e della Confederazione. Non vogliamo lasciare indietro nessun”, ha affermato Parmelin in un video pubblicato sui social. Il presidente ha inoltre ringraziato le autorità e i medici italiani per il lavoro svolto e per la collaborazione: «Ho potuto parlare con il responsabile sanitario, che ha affermato che la cooperazione medica è stata eccellente e che intendiamo rafforzarla in futuro. È stato molto toccante».