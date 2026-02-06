Jacques Moretti, proprientario del Constellation, è presente oggi a Sion all’interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana e indagato nell’inchiesta del rogo di Capodanno, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. “Penso ogni istante alle vittime”, ha detto Moretti, accompagnato dal suo avvocato, entrando nel campus universitario dove si svolge l’audizione difronte alla vice procuratrice generale del Cantone Vallese Catherine Seppey e a diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno. E’ la prima volta che Balet, che svolge la sua funzione dal 2014, viene interrogato in qualità di indagato. Balet è il funzionario comunale che il 3 gennaio ha trasmesso agli inquirenti il dossier con mappe, planimetrie, lettere e documenti amministrativi riguardanti l’edificio del Constellation, dalla sua costruzione nel 1967 ad oggi.