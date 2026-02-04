Il mondo FQ

Fuga di monossido in asilo, procura di Milano aprirà inchiesta per lesioni colpose

di Redazione Giustizia
Dovranno essere approfondite le presunte responsabilità dei proprietari di un appartamento, che si trova sopra l’asilo, i cui lavori di ristrutturazione, con modifiche sostanziali delle tubature, avrebbero causato, stando ai primi accertamenti, quella fuga di gas
La Procura di Milano, dopo aver ricevuto tutti gli atti, aprirà nelle prossime ore un fascicolo per l’ipotesi di reato di lesioni colpose sulla vicenda dell’asilo di viale Certosa, periferia nord ovest della metropoli, dove ieri, verso le 9, si è verificata una fuga di monossido di carbonio.

Solo a scopo precauzionale, poi, sono stati ricoverati undici bambini di uno e due anni e quattro adulti. Le indagini, coordinate dal pm di turno Francesco Cajani e condotte dal pool di polizia giudiziaria del dipartimento ‘ambiente, salute, lavorò, dovranno approfondire le presunte responsabilità dei proprietari di un appartamento, che si trova sopra l’asilo, i cui lavori di ristrutturazione, con modifiche sostanziali delle tubature, avrebbero causato, stando ai primi accertamenti, quella fuga di gas.

Nessuna responsabilità, invece, a quanto risulta, dei gestori dell’asilo. Sul posto erano intervenuti il 118 e i vigili del fuoco con numerosi mezzi, così come gli agenti della Questura e della Polizia locale che hanno chiuso un tratto di viale Certosa per consentire le operazioni di soccorso delle persone rimaste coinvolte e di messa in sicurezza dello stabile.

