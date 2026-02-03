Il mondo FQ

Milano, fuga di monossido in un asilo nido: soccorsi 12 bambini, 2 insegnanti e 2 genitori

Bambini ed insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati
Dodici bambini e quattro adulti fra cui due insegnanti e due genitori di un asilo nido di Milano in viale Certosa 34 sono sotto le cure dei sanitari del 118 per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9 all’interno dei locali della scuola.

Sul posto una APS della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo Nbcr al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Bambini ed insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. I locali del nido sono monitorati attentamente dai vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento

