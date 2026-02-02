Milan, Mateta è “quasi” un Boniface 2.0: la trattativa salta per problemi fisici. Ma dal 2019 ha avuto un solo infortunio

L'attaccante francese ha giocato circa 100 partite da agosto 2023 a oggi e da due anni va in doppia cifra in Premier League (e quest'anno è a 8 gol)

Arriva a luglio. Anzi no, a gennaio. Alla fine non arriverà più. La trattativa tra Jean–Philippe Mateta e il Milan è probabilmente tra le più intricate della finestra di calciomercato invernale. Alla fine l’attaccante non vestirà rossonero: né quest’anno, né nella prossima stagione. I motivi? Sembra di tornare a qualche mese fa, al caso Boniface. Mateta non ha infatti superato i test medici svolti dall’équipe rossonera, che ha manifestato non pochi dubbi sulle condizioni delle sue ginocchia.

Dopo una serie di verifiche mediche effettuate tra ieri e oggi, infatti il club rossonero ha deciso di non continuare con la trattativa, ritenendo non idonee le condizioni fisiche dell’attaccante francese. Esattamente come successe con Victor Boniface negli ultimi giorni di agosto 2025: il Milan aveva raggiunto un accordo col Bayer Leverkusen sulla base di un accordo che prevedeva un pagamento immediato di 5 milioni di euro per il prestito dell’attaccante, versandone altri 24 per l’eventuale riscatto. L’operazione è però saltata dopo le visite mediche, che avevano evidenziato come i problemi fisici di Boniface non fossero del tutto risolti. L’attaccante aveva avuto infatti due gravi infortuni al ginocchio destro, più altri muscolari.

Una cosa simile – ma con qualche differenza – è accaduta con Jean–Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace e obiettivo di mercato del Milan per l’intera finestra di gennaio. Il francese era inizialmente un obiettivo dei rossoneri per giugno, a parametro zero, poi la decisione di accelerare la trattativa per provare a portarlo a Milano già a gennaio. Quando tutto sembrava fatto, sono emersi dei problemi fisici nei controlli medici che hanno bloccato tutto. Ma con una grande differenza rispetto a Boniface: Mateta sta giocando sempre e tra l’anno scorso e i primi mesi del 2025/26 ha segnato 22 gol in Premier League (8 quest’anno). Boniface invece soltanto otto e ha saltato diverse partite per infortunio.

Mateta – consultando la cronaca infortuni presente su Transfermarkt – ha avuto soltanto tre infortuni in carriera: un generico “malato” di soli due giorni, un “infortunio alla testa” di circa un mese nella passata stagione e un “lacerazione al menisco” nel 2019/20. Questo sì, grave: cinque mesi out. Ma da quando è tornato – a dicembre 2019 – quel menisco non ha mai dato problemi al francese. E infatti Mateta ha giocato 22 partite in campionato nel 2020/21 (in alcune è rimasto fuori per scelta tecnica), 23 nel 2021/22, 29 l’anno successivo e 72 totali tra l’anno scorso e quest’anno. Insomma, ha sempre avuto una certa continuità (e va in doppia cifra da due anni).

Motivo per cui è possibile che – al di là dei presunti problemi fisici dopo i controlli – il Milan abbia deciso di rinunciare a Mateta – vista anche la permanenza di Cristopher Nkunku – perché non ne sente più il bisogno. Ci sono già Leao, Pulisic, Fullkrug, Nkunku, Gimenez che sta per tornare. C’è abbondanza.