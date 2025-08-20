Per due volte si è rotto il legamento crociato, ma nel 2023/24 è stato protagonista nell'impresa del Bayer in Bundesliga

“Reality is wrong. Dreams are for real”. “La realtà è falsa, i sogni sono reali”. Tra le righe: la vita non è sempre come la si immagina, ma si costruisce coltivando dei sogni. È la prima frase che si legge aprendo il profilo Instagram di Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen in procinto di vestire la maglia del Milan di Allegri. Una trattativa in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni. Un attaccante tornato in orbita Milan negli ultimi giorni, con l’accelerata definitiva avvenuta mercoledì 20 agosto. Prima punta classica, forte fisicamente e di grande potenza, Boniface ha una sola grande incognita: i troppi problemi fisici.

Le caratteristiche tecniche e la carriera di Boniface

Alto 190 cm per 85 kg, la stazza fisica suggerisce già che tipo di giocatore sia Victor Boniface: 24 anni, nigeriano, è una prima punta d’area di rigore ma non solo. Le sue qualità fisiche gli consentono di essere potente e di dominare nel gioco aereo, ma Boniface è tanto altro. Dotato di buonissime qualità tecniche, ha nel gioco spalle alle porta una delle sue qualità migliori. Bravissimo anche ad attaccare la profondità grazie alle lunghe leve, dovrà ritrovare continuità in zona gol dopo l’ottimo campionato nel 2023/24 con il Bayer.

Infortuni permettendo. Perché Boniface ne ha già avuti tanti, forse troppi nel corso della carriera. Nel 2019, al Bodo Glimt, si rompe per la prima volta il legamento crociato. Rimane fuori da marzo a settembre, torna e vince il campionato: il primo della storia del club norvegese. Da lì a poco però la sua carriera cambia in negativo: il ginocchio si rigonfia, lui capisce che qualcosa non va. Altra rottura del legamento in pochi mesi e altro stop lungo. Il Brugge, che stava per acquistarlo, ci rinuncia. Pochi mesi dopo perde anche la mamma: “Avevo perso il Brugge, avevo perso il ginocchio, avevo perso la mamma. Non avevo più interesse nel giocare a calcio. Avevo praticamente smesso”, ha dichiarato nel 2024 a Cronache di Spogliatoio.

Nel 2022 la rinascita in Belgio, all’Union Saint-Gilloise: chiude la stagione con 17 gol totali, capocannoniere dell’Europa League e la chiamata del Bayer Leverkusen. Qui gioca il suo miglior campionato, nel 2023/24, vincendo la Bundesliga e segnando 21 gol complessivi nonostante un lungo stop a inizio 2024. Lo scorso anno è stato tormentato da guai muscolari, saltando ben 11 partite tra novembre e gennaio.

La nonna virale e la passione per Call of Duty

Victor Boniface è anche attivissimo su tutti i social, nessuno escluso. Nel suo profilo Instagram – nella bio – ci sono cinque link: il suo canale Twitch, TikTok, Snapchat, account X e canale Youtube. Tutti aggiornati. Su Instagram diventò virale nel 2023 grazie a sua nonna, che esultò (gridando il suo nome) in una partita del Bayer dopo un suo gol. Su Youtube e Twitch invece streamma, cioè trasmette in diretta le sue avventure alla Playstation con Call of Duty durante il tempo libero.