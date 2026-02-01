Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per Massolin, salta Romagnoli-Al Sadd | Gli ultimi affari

Zero operazioni in quasi un mese, tre negli ultimi due giorni. La Juventus è scatenata sul mercato in queste ultime ore e sta puntellando la rosa in tutti i reparti. Da Boga a Holm, passando per la suggestione Mauro Icardi o comunque un nove vero. Il telefono del ds Ottolini è bollente in queste ore. Ma non è l’unica big a muoversi: il Napoli vuole chiudere Alisson, esterno dello Sporting, in prestito, mentre l’Inter pensa già al prossimo anno e ha bloccato Yanis Massolin del Modena per la fascia e tenta l’ultimo disperato assalto a Diaby.

E il Milan? Riflette se portare Jean-Philippe Mateta a Milano subito o a luglio. E poi c’è il caso Romagnoli–Lazio: parte, non parte, poi di nuovo sì, le presunte firme sul contratto e il mancato deposito per la chiusura del mercato arabo. Insomma, come ogni anno gli ultimi giorni di mercato sono frenetici e con diversi colpi di scena tra idee last minute e trattative lampo.

Boga, Holm e quel tentativo per Icardi: Juve protagonista

Silente per tutto il mese di gennaio, la Juventus è la vera protagonista di queste ultime ore di calciomercato. Il club bianconero ha accolto Jeremie Boga, già a Torino e pronto a iniziare la sua avventura italiana, la terza dopo quelle con Sassuolo e Atalanta. Una scelta mirata. La Juventus cercava un giocatore con quelle caratteristiche: brevilineo, capace di creare superiorità numerica, che non pretende la titolarità e che a partita in corso può dare a Spalletti quella soluzione in più per sbloccare un match complicato. Diversi i nomi emersi nelle ultime settimane, ma la Juventus alla fine con una trattativa lampo ha chiuso per Boga dal Nizza.

Poche ore dopo il club bianconero ha trovato l’accordo con il Bologna per Emil Holm, esterno a tutta fascia. Anche in questo caso i bianconeri cercavano un esterno che fornisse garanzie e affidabilità tattiche. Arriverà in prestito con diritto di riscatto, con Joao Mario che farà il percorso inverso in prestito secco. Operazione vantaggiosa per entrambi i club: la Juve accoglie un esterno che conosce già la Serie A, il Bologna un altro che tatticamente ha ancora tanto da imparare, ma di grande gamba e tecnica.

E poi c’è la suggestione Mauro Icardi. La Juve ci ha provato fino alla fine per Kolo Muani: un suo ritorno era la soluzione preferita dei bianconeri. Ma non c’è stata apertura. Ed ecco che l’ultima idea è quell’Icardi che Spalletti ha già avuto all’Inter e con cui nel 2019 litigò. Robe vecchie. Ora i due potrebbero incontrarsi ancora, con una Wanda Nara in meno.

L’Inter pensa al futuro: è fatta per Massolin

Chi invece silente era e silente (tranne qualche piccolo sussulto) è rimasta è l’Inter di Beppe Marotta. Si è parlato a lungo di un esterno destro nel corso di questo calciomercato: da Perisic a Norton–Cuffy, sono stati diversi i nomi accostati ai nerazzurri. Perisic era la soluzione preferita, ma come nel caso di Kolo Muani, non c’è stata apertura del Psv. Norton-Cuffy è un investimento importante, ci sarà tempo per pensarci. Nel frattempo è arrivato Yanis Massolin. O meglio, accordo chiuso ma rimarrà a Modena fino a fine anno.

Esterno di 23 anni, ha giocato 14 partite con il club modenese, segnando un gol e due assist. Un investimento per il futuro prossimo. Ha grande corsa, ottima tecnica di base e quella freschezza che l’Inter cerca sulle fasce. Certo, non ha mai giocato in Serie A, quindi ogni giudizio è rimandato al prossimo anno. Intanto i nerazzurri tentano l’ultimo disperato assalto per Moussa Diaby.

Il Milan riflette su Mateta, il caso Romagnoli-Lazio

Mateta arriverà al Milan. Questo è sicuro. Ma i rossoneri stanno adesso riflettendo se accogliere adesso l’attaccante 28enne del Crystal Palace o rimandare a luglio. Il Milan stava spingendo per averlo subito, ma la permanenza di Nkunku ha frenato tutto. Perché in attacco a oggi ci sono: Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, tornerà Gimenez (anche se servirà tempo). Il reparto sembra completo, forse Mateta oggi sarebbe troppo.

Non partirà nemmeno Alessio Romagnoli. Il capitano biancoceleste era diretto all’Al Sadd di Roberto Mancini, in Qatar. Prima il giro di campo dopo il match contro il Como a salutare i suoi tifosi, poi – quando l’addio sembrava cosa certa – la Lazio ha frenato tutto con una nota ufficiale: “Non si vende“. Poi la trattativa riaperta e saltata perché non c’erano più i tempi tecnici per chiuderla entro le 22 del 31 gennaio, quando scadeva il mercaro qatariota. Anche se secondo il Corriere dello Sport l’ex Milan ne ha fatta una questione di principio, non accettando – come gli chiedeva la Lazio – di rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio.