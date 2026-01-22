Il calciomercato si muove: salutano Lucca e Dzeko, l’Inter vuole Perisic e la Roma cede Baldanzi per Venturino | Gli ultimi affari

Arrivati tra tanti proclami in estate, Lorenzo Lucca ed Edin Dzeko salutano rispettivamente Napoli e Fiorentina dopo pochi mesi e si trasferiscono al Nottingham Forest e allo Schalke 04. Sono queste le due notizie più importanti degli ultimi giorni per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, che entra nella sua fase conclusiva e come spesso accade inizia a movimentarsi. Più che in entrata, in uscita. O con qualche trattativa tra club italiani. Sono però diversi i club attivi sul mercato: tra queste c’è l‘Inter, che punta al ritorno di Ivan Perisic.

Lucca al Galatasaray, Dzeko allo Schalke 04

Età diverse, dinamiche altrettanto, contesti totalmente differenti. Ma Lorenzo Lucca ed Edin Dzeko hanno un fattore comune: entrambi erano arrivati tra tanti proclami, entrambi sono stati scaricati da società e allenatore. Lucca andrà al Galatasaray in prestito oneroso di due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Non poteva fare altrimenti, considerando che Conte prima e Stellini poi lo avevano bocciato in diretta pur senza farne il nome.

Discorso diverso per Edin Dzeko. Doveva essere l’attaccante d’esperienza e di riserva di una Fiorentina che puntava alla Champions League (o comunque all’Europa). Alla fine è diventato un peso in una squadra che adesso si ritrova a lottare per non retrocedere. 11 presenze e 0 gol, di lui si ricorda soltanto il discorso con megafono sotto la curva per chiedere di sostenere la squadra.

L’Inter punta Ivan Perisic

A volte ritornano. E se fosse per l’Inter e per il giocatore, Ivan Perisic sarebbe già tornato in nerazzurro in questa sessione di calciomercato dopo l’esperienza tra il 2015 e il 2022 (con parentesi al Bayern Monaco nel 2019/20). Ma di mezzo c’è il Psv, club che ne detiene il cartellino e non vorrebbe privarsene. Anche perché Ivan Perisic ha segnato 21 gol in 59 presenze in tutte le competizioni con la maglia del club biancorosso, nonostante stia quasi per compiere 37 anni. L’Inter ha urgentemente bisogno di un esterno destro: Dumfries è fuori da diversi mesi, Darmian è reduce da un lungo infortunio (e l’età avanza), Luis Henrique non dà garanzie. Ausilio, Baccin e Marotta ci proveranno fino alla fine.

Roma, via Baldanzi: va al Genoa. E a sorpresa arriva Venturino

69 presenze e soltanto 3 gol in due anni e mezzo. Da Tommaso Baldanzi alla Roma ci si aspettava di più. Il fantasioso trequartista 22enne non è mai riuscito a inserirsi negli schemi giallorossi, nonostante da Trigoria siano passati diversi allenatori. Adesso per lui un’occasione – in prestito con diritto – al Genoa. Lo ha voluto Daniele De Rossi, che lo ha allenato alla Roma. A sorpresa però i giallorossi hanno voluto inserire nell’affare anche Lorenzo Venturino, 20enne giocatore del Genoa che per fisico e caratteristiche somiglia proprio a Baldanzi. Lo scorso anno ha esordito in Serie A e nel finale di campionato ha anche realizzato due gol. Si trasferirà a Roma con la stessa formula di Baldanzi: curioso capire come e se Gasperini lo utilizzerà.

Valzer di punte

Non solo le big: il mercato si è movimentato anche per quanto riguarda gli attaccanti delle piccole, quasi come un effetto domino. È partito tutto da Walid Cheddira: al Sassuolo non ha trovato molto spazio e il Lecce ha deciso di dargli fiducia, riportandolo in Puglia dopo l’esperienza al Bari tra il 2021 e il 2023. Il Sassuolo deve però rimpiazzarlo numericamente e lo farà con uno tra Mbala Nzola – fuori da diverse settimane dal progetto tecnico del Pisa – e Patrick Cutrone, oggi al Parma dove però non è quasi mai riuscito a imporsi su Pellegrino. E il Pisa – con l’uscita di Nzola – cerca un altro attaccante nonostante l’arrivo di Rafiu Durosinmi, in gol all’esordio. L’ultimo nome – valutato anche dal Genoa – è quello di Cedric Bakambu, attaccante del Betis e con esperienza in club importanti come Marsiglia e Villarreal.