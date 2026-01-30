Oggi a Nyon si è definito il tabellone dei playoff della Champions League 2026. L’Inter trova il Bodø Glimt ed evita il Benfica di Mourinho: ostica la trasferta in Norvegia, ma il ritorno sarà a San Siro. La Juventus invece affronta il Galatasaray: i bianconeri hanno l’occasione di vendicare l’eliminazione ai gironi del 2013. Va malissimo invece all’Atalanta: i bergamaschi affrontano il Borussia Dortmund.

Inter-Bodø Glimt

“È una squadra a cui fare molta attenzione, nell’ultima partita contro l’Atletico Madrid è riuscita a vincere, dobbiamo stare molto attenti e prepararla al meglio“, ha detto il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport commentando il sorteggio del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. I norvegesi in questa Champions hanno anche battuto il City di Guardiola e hanno fermato sul pareggio il Dortmund, mentre hanno perso 3 a 2 contro la Juventus. Il Bodo è ostico da affrontare soprattutto in casa, visto il clima gelido e il campo sintetico: “Può proporre delle insidie, dobbiamo essere molto concentrati, giocare su un sintetico non è mai semplice, ci prepareremo su questi dettagli”, ha aggiunto Zanetti.

Juventus-Galatasaray

La Juve invece affronta i turchi del Galatasaray. La stella è Victor Osimhen, vecchia conoscenza del calcio italiano e vincitore dello scudetto con il Napoli. La squadra di Istanbul fa paura soprattutto dalla metà campo in su, dove può schierare Leroy Sané, Gündoğan e Yilmaz. In mediana anche un ex bianconero, il francese Lemina. A guidare la difesa c’è l’ex Tottenham Davinson Sánchez. Il Galatasaray è primo in campionato e in questa Champions ha ottenuto la vittoria più pesante contro il Liverpool.

Atalanta-Borussia Dortmund

I tedeschi hanno già affrontato quest’anno la Juventus (4 a 4 a Torino) e l’Inter pochi giorni fa, perdendo 2 a 0. Non è stata la loro miglior stagione europea fin qui, mentre in Bundesliga la squadra del tecnico Niko Kovač è seconda dietro all’irraggiungibile Bayern Monaco. Il Borussia però ha molta esperienza e grande fisicità, oltre al fattore del Muro Giallo al Westfalenstadion, dove però si giocherà la gara d’andata.

Il tabellone dei playoff di Champions

Playoff 1: Monaco – Psg

Playoff 2: Galatasaray –Juventus

Playoff 3: Benfica – Real Madrid

Playoff 4: Borussia Dortmund – Atalanta

Playoff 5: Qarabag – Newcastle

Playoff 6: Club Brugge – Atletico Madrid

Playoff 7: Bodø Glimt – Inter

Playoff 8: Olympiacos – Bayer Leverkusen

Gli accoppiamenti agli ottavi

Le italiane sanno già quale coppia di avversarie potrebbero incontrareia agli ottavi in caso di passaggio del turno. Tabellone alla mano, se l’Inter dovesse superare il turno contro il Bodo Glimt, affronterebbe una tra Sporting e Manchester City. Eventuale incrocio con un club inglese per la Juventus, che in caso di vittoria ai playoff sfiderebbe il Tottenham o il Liverpool. Complicatissimo anche l’eventuale ottavo di finale per l’Atalanta: ad attenderla ci sarebbe o il Bayern o l’Arsenal.

Tutti i possibili accoppiamenti agli ottavi