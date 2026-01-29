Era di ritorno da una passeggiata al mercato rionale del quartiere San Salvario, a Torino, un’anziana di 92 anni che, il novembre scorso, intorno a mezzogiorno, è stata vittima di una rapina da parte di un 57enne senza fissa dimora. Da quanto è emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, l’uomo, dopo aver attraversato la carreggiata, avrebbe di colpo cambiato direzione, probabilmente per seguire proprio l’anziana vittima mentre si incamminava verso casa. Quando l’anziana è entrata nell’androne di casa, il 57enne ha sorpreso la novantaduenne alle spalle, facendola cadere e strappandole il portafoglio per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il racconto dell’anziana e di altri testimoni, insieme alle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, hanno consentito ai militari di identificare l’uomo a cui nei giorni scorsi è stata notificata l’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa da parte del Tribunale di Torino.