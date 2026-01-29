Il mondo FQ

Niscemi, le immagini prima e dopo la frana: così il crollo ha spazzato via la strada che circondava il comune

di Martina Milone
Come si vede dalle immagini satellitari precedenti alla frana, la strada che circondava il comune è completamente franata, lasciando addirittura in bilico le case
A Niscemi secondo il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano molti sfollati non potranno tornare nelle proprie case. La frana, infatti, che ha colpito il comune siciliano in provincia di Caltannissetta, ha specificato il capo del dipartimento, è “più grande del Vajont”. Come si vede dalle immagini satellitari precedenti alla frana, la strada che circondava il comune è completamente franata, lasciando addirittura in bilico le case.
Anche là dove c’era uno spiazzo al termine di una delle vie centrali, via Roma, la frana ha mangiato tutto il terreno.
Intanto la frana attualmente si sta ancora muovendo e la zona rossa si allarga verso il centro città.

