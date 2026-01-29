Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 18:07 del 29 Gennaio

Foto con treni in ritardo sulla pubblicità social delle Olimpiadi, la denuncia di Italia Viva contro Salvini: “Problema strutturale”

di Redazione Sport
In una storia Instagram della pagina social delle Olimpiadi si nota sullo sfondo un tabellone elettronico di un binario (con evidenti ritardi): una svista della comunicazione dei Giochi?
Foto con treni in ritardo sulla pubblicità social delle Olimpiadi, la denuncia di Italia Viva contro Salvini: “Problema strutturale”
Icona dei commenti Commenti

“Ormai con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni sono talmente strutturali da finire perfino nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi“. Il post di denuncia è di Italia Viva. Un attacco al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, già più volte criticato per guasti, rallentamenti e ritardi vari dei treni italiani. Ma perché? In una storia Instagram della pagina ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come fa notare IV, si vede una ragazza indossare felpe e altri indumenti ufficiali dei Giochi Olimpici. Il set è ambientato in una stazione ferroviaria e, dietro alla ragazza, si nota un tabellone elettronico di un binario in cui si legge “Milano, 17:08”, con città e orario del treno in questione, ma con accanto il ritardo “+25 minuti” e “+35 minuti”.

Lo slogan della campagna promozionale dei prodotti brandizzati da Milano-Cortina 2026 è “Don’t miss our newest drop”, cioè, tradotto, “Non perderti la nostra ultima uscita”. Forse con quella foto volevano intendere “non perdertela, tanto il treno è il ritardo“? Siamo nel campo delle ipotesi, ma, voluto o meno, una cosa è certa: la comunicazione legata ai Giochi invernali ha “certificato” un problema ormai cronico del sistema ferroviario italiano.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Italia Viva (@italiaviva)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione