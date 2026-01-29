“Ormai con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni sono talmente strutturali da finire perfino nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi“. Il post di denuncia è di Italia Viva. Un attacco al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, già più volte criticato per guasti, rallentamenti e ritardi vari dei treni italiani. Ma perché? In una storia Instagram della pagina ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come fa notare IV, si vede una ragazza indossare felpe e altri indumenti ufficiali dei Giochi Olimpici. Il set è ambientato in una stazione ferroviaria e, dietro alla ragazza, si nota un tabellone elettronico di un binario in cui si legge “Milano, 17:08”, con città e orario del treno in questione, ma con accanto il ritardo “+25 minuti” e “+35 minuti”.

Lo slogan della campagna promozionale dei prodotti brandizzati da Milano-Cortina 2026 è “Don’t miss our newest drop”, cioè, tradotto, “Non perderti la nostra ultima uscita”. Forse con quella foto volevano intendere “non perdertela, tanto il treno è il ritardo“? Siamo nel campo delle ipotesi, ma, voluto o meno, una cosa è certa: la comunicazione legata ai Giochi invernali ha “certificato” un problema ormai cronico del sistema ferroviario italiano.