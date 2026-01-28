Il mondo FQ

Niscemi, Meloni sorvola in elicottero le zone colpite dalla frana: il video

di Redazione Cronaca
Le immagini del sopralluogo della premier in Sicilia
La presidente del consiglio Giorgia Meloni, prima di partecipare alla riunione operativa al Comune di Niscemi, ha eseguito un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dalla frana. La premier è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano.

