7-5, 6-2, 6-1 in due ore e 18 minuti di gioco. Carlos Alcaraz fatica pochissimo ai quarti di finale degli Australian Open contro Alex De Minaur e raggiunge in semifinale Alexander Zverev, che nella notte aveva sconfitto Learner Tien per 3-1. I due si affronteranno per la tredicesima volta in carriera, la seconda volta agli Australian Open. L’unico precedente nello Slam australiano risale al 2024, quando Zverev sorprese Alcaraz ai quarti di finale, eliminandolo in quattro set.

Passando al match, Alcaraz ha portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Lo spagnolo – nonostante il punteggio dica altro – non è stato brillantissimo, soprattutto al servizio dove nei primi due set ha servito con una percentuale poco superiore al 50% di prime palle, ha subito due break nel primo set, ma è riuscito a portarlo a casa con tre ottimi game in risposta. Dopo il primo faticoso set il murciano ha vinto in scioltezza: solo tre games concessi nel secondo e nel terzo set, con un terzo parziale rincuorante per quanto riguarda il rendimento alla battuta (70% di prime palle in campo e quasi il 90% di punti vinti).

Di fronte c’era un De Minaur che ha faticato tantissimo durante i propri turni di battuta, ha concesso 16 palle break e ha vinto meno del 40% di punti con la seconda palla. Una sfida comunque positiva per Alcaraz, che continua il suo percorso netto fin qui nello Slam australiano: cinque vittorie, zero set persi nelle sfide contro Walton, Hanfmann, Moutet, Paul e adesso De Minaur. La prima vera prova di maturità arriverà contro Alexander Zverev, tennista che con Tien ha fatto vedere ottime cose e che Alcaraz soffre per determinati aspetti del suo gioco. I precedenti dicono 6-6.