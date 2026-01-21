“Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna”: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria sofferta contro il 34enne Hanfmann

Carlos Alcaraz stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open, prima prova del Grande Slam. Sul cemento di Melbourne, il numero uno al mondo – che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale, sconfitto da Novak Djokovic – ha superato il 34enne tedesco Yannick Hanfmann in tre set con i parziali di 7-6(4), 6-3, 6-2 in due ore e 46 minuti di gioco. Al terzo turno anche Daniil Medvedev, tre volte finalista allo Slam australiano (2021, 2022, 2024). Il russo ha faticato quattro set prima di avere la meglio sul francese Quentin Halys 6-7(9), 6-3, 6-4, 6-2. Tra i match conclusi nella notte, passano anche il russo Andrej Rublev in quattro set sul portoghese Jaime Faria, lo statunitense Tommy Paul in tre sull’argentino Thiago Agustín Tirante, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha chiuso al quinto set, dopo quasi quattro ore, la battaglia contro il bombardiere americano Reilly Opelka.

Il primo big a raggiungere il terzo turno dell’Open d’Australia è il Il numero 1 del mondo. Lo spagnolo ha domato il 34enne tedesco Hanfmann (102 Atp) dopo un avvio incerto e un primo set infinito durato un’ora e 16 minuti. Alcaraz ha faticato a trovare il ritmo sbagliando molto dal fondo e tentennando a trovare continuità con la prima di servizio. Già il suo primo turno di battuta è stato un calvario: 16 punti, una palla break e oltre 10 minuti necessari per smuovere il punteggio. Ha fatto ancora peggio nel turno successivo, perso a 30 con cui ha lanciato Hanfmann avanti 3-1. Il tedesco però non è riuscito a confermare il vantaggio. Il numero 1 del mondo si è immediatamente preso il contro break ed ha inseguito il rivale fino al tie-break dopo altri due game lunghissimi. Nel tie-break, Alcaraz ha potuto chiudere indisturbato per 7 punti a 4.

Da quel momento Hanfmann non è più stato così lucido da restare a ruota di Alcaraz (tra la fine del secondo e l’inizio del terzo set ha anche chiamato il fisio per problemi all’addome). Lo spagnolo ha allungato nel quarto gioco del secondo set e poi nel terzo game del terzo set, fino alla conclusione maturata con un altro game interminabile da 14 punti con 4 palle break mancate dal tedesco (le prime dal game perso nelle fasi iniziali del match) e 3 match point necessari per chiudere la partita. Ora Alcaraz, in corsa per completare il Career Grand Slam, attende al terzo turno l’imprevedibile francese Corentin Moutet.

Al termine del match, il murciano ha voluto dedicare un pensiero a quello che è accaduto in Spagna, dove l’incidente ferroviario di domenica sera sulla linea dell’Alta velocità Madrid-Cordova ha provocato oltre 40 morti e decine di feriti. Sul vetro della telecamera, al posto della solita dedica, Alcaraz ha scritto: “Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna”.