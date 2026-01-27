Il percorso della fiamma olimpica non ha pace. E dopo il caso dei tedofori vip, di amici degli amici, dopati e di campioni dimenticati, adesso monta un’altra vicenda. È quella vissuta martedì scorso da Abdon Pamich, esule istriano e marciatore, campione europeo e italiano, cinque volte alle Olimpiadi e medaglia d’oro a Tokyo 1964. Come raccontato il 26 gennaio da Il Giornale di Vicenza, è stato lasciato solo, a 92 anni, in mezzo alla strada dopo aver portato la fiaccola olimpica. E, secondo i testimoni, senza che il suo nome di leggenda olimpionica sia stato menzionato alla cerimonia finale, all’arrivo della Fiamma a Vicenza.

Pamich era stato coinvolto come tedoforo a Vicenza da un’iniziativa di Dario Zaccariotto, a sua volta figlio di esuli istriani, che ha ricevuto proprio da Pamich la fiaccola. “Ho voluto organizzare una staffetta tra un esule e un figlio di esuli”, si legge sul quotidiano vicentino.

Secondo il suo racconto, dopo lo scambio il corteo con i tedofori è proseguito verso piazza dei Signori, ma Pamich è rimasto indietro, senza assistenza. È stato accompagnato in auto da alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, tra cui la presidente di Vicenza Maria Cristina Sponza, che ha poi protestato per l’accaduto su Facebook. Pamich è arrivato in piazza a cerimonia finita senza menzione sul palco posto vicino alla Basilica Palladiana.

Per Zaccariotto “è stata un’occasione persa. In ogni caso, al di là della disorganizzazione ci sono stati molti segni di affetto e riconoscimento, con tanti genitori e nonni con i bambini che hanno voluto posare per una foto con lui”. L’assessore comunale ai grandi eventi Leone Zilio ha ricordato che “c’era un pulmino sul quale i tedofori potevano salire per arrivare in piazza, ma Pamich è stato lasciato per strada ed è arrivato tardi alla cerimonia. Ci è dispiaciuto, ma non è colpa nostra. Abbiamo anche inviato un’e-mail con le nostre rimostranze alla fondazione“.

La risposta della fondazione

La Fondazione Milano–Cortina – come si legge su La Gazzetta dello Sport – risponde così: “Al campione olimpico Abdon Pamich, come a tutti i tedofori, è stato regolarmente offerto il servizio di navetta per il rientro al collection point. Il signor Pamich ha tuttavia scelto liberamente di non risalire sulla navetta, preferendo proseguire a piedi. Si precisa inoltre che non era previsto un coinvolgimento nella city celebration, in quanto tale momento è riservato esclusivamente all’ultimo tedoforo incaricato dell’accensione del braciere“, ha precisato la fondazione, rispondendo all’assessore e alla presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

“Dal punto di vista organizzativo, il supporto fornito dalla Fondazione prevede il trasferimento dei tedofori dal collection point al punto di rilascio e, al termine del percorso, il rientro al collection point. Resta ferma la possibilità, come spesso accade, che i tedofori decidano autonomamente di recarsi alla city celebration. In questo contesto, è importante ribadire con assoluta chiarezza che nessuno si è dimenticato di Abdon Pamich, campione Olimpico di straordinario valore sportivo e umano, cui va il pieno rispetto e la riconoscenza della Fondazione per il suo contributo alla storia dello sport italiano“, conclude la fondazione.