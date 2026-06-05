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Ultimo aggiornamento: 17:50

Zverev non sbaglia: batte Mensik ed è in finale al Roland Garros: “Qualche volta bisogna essere stupidi per giocare bene a tennis”. Tra lui e il primo Slam c’è un italiano

di Redazione Sport
Il tedesco ha sconfitto il 20enne per 3-1 con i parziali 7-5, 6-2, 3-6, 6-3: giocherà l'atto conclusivo del Major parigino contro Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi
Zverev non sbaglia: batte Mensik ed è in finale al Roland Garros: “Qualche volta bisogna essere stupidi per giocare bene a tennis”. Tra lui e il primo Slam c’è un italiano
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Alexander Zverev batte Jakub Mensik in quattro set e vola in finale al Roland Garros, dove era già arrivato nel 2024. Il tedesco non ha avvertito ancora una volta la pressione e il peso da favorito – è lui dopo l’eliminazione di Jannik Sinner – e ha sconfitto il 20enne Jakub Mensik per 3-1 (7-5, 6-2, 3-6, 6-3), perdendo così il secondo set in tutto il torneo. Ora tra Zverev e il primo storico Slam della sua carriera c’è un italiano: da capire se sarà Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi, in campo proprio dopo la prima semifinale vinta dal tedesco.

“Le ultime due settimane Mensik ha giocato in modo incredibile, ma sono felice di aver gestito bene la sfida e aver vinto. Nel terzo ha iniziato a giocare in maniera incredibile, su un altro livello”, ha spiegato Alexander Zverev nella classica intervista in mezzo al campo dopo la vittoria. “Ma questo è uno Slam, si gioca 3 su 5 e devi accettarlo e gestirlo. Spero di giocare una gran partita domenica. L’atmosfera è sempre fantastica, il pubblico francese è sempre dentro la partita. Mi piace giocare qui. Siamo atleti, qualche volta bisogna essere stupidi per giocare bene a tennis“.

Per Zverev è la seconda finale in carriera al Roland Garros, dopo quella persa contro Carlos Alcaraz nel 2024. Per il tedesco è in totale la quarta finale di un torneo del Grande Slam, dopo quelle perse anche agli Us Open nel 2020 e agli Australian Open nel 2025.

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