Immatura, fragile ma capace di intendere e volere. La Corte d’assise di Parma aveva disposto una perizia psichiatrica su Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati, nati a un anno di distanza l’uno dall’altro. La perizia, condotta dalle psichiatre Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, ha concluso che la giovane imputata era pienamente capace di intendere e di volere. Le perite non hanno riscontrato patologie psichiatriche che possano aver inciso sulla sua capacità di agire consapevolmente, nemmeno in relazione alla gravità degli atti di cui è accusata.

La valutazione psichiatrica

Le due esperte hanno affermato che Chiara Petrolini era in grado di stare in giudizio, ma hanno anche sottolineato come la giovane presenti un quadro psicologico complesso. Secondo le psichiatre, la ragazza risulta immatura sotto vari aspetti. “Rispetto al comportamento osservabile, appare infantile, con atteggiamenti e modi di esprimersi che non sempre sono adeguati al contesto”, scrivono le perite. Petrolini non avrebbe raggiunto in pieno le tappe evolutive della sua età e, a loro avviso, avrebbe un adattamento superficiale alla vita adulta. “Mostra un’immagine di sé stessa iperadattata, ma in realtà c’è una forte dissonanza tra la sensazione soggettiva e l’immagine che vuole mostrare agli altri”, si legge nel documento. Questo immaturo sviluppo psicologico, seppur non ritenuto patologico, è stato ritenuto sufficiente a influire sul comportamento della giovane, ma non al punto da ridurre la sua responsabilità penale.

Il profilo psicologico e la fragilità narcisistica

A completare il quadro psichiatrico di Chiara Petrolini contribuisce anche la relazione dello psicologo e psicoterapeuta Mauro Di Lorenzo, che su richiesta delle due perite nominate dalla corte di assise di Parma ha preso parte ai colloqui e svolto con la giovane imputata un approfondimento psicodiagnostico, somministrando test alla 22enne L’esperto ha sottolineato come la giovane presenti una fragilità di natura narcisistica, che si manifesta in un profondo vissuto di vulnerabilità e nella paura di essere danneggiata dagli altri. Petrolini, secondo il rapporto, tende a ritirarsi dalle relazioni per evitare di mostrare le sue reali caratteristiche, preferendo vivere in una condizione di isolamento emotivo. “Se ferita o disconfermata a livello del proprio valore, Chiara può lasciare emergere una rabbia vendicativa non commisurata alla situazione“, ha scritto Di Lorenzo. Questo comportamento potrebbe spiegare la violenza del gesto, che viene descritto come una reazione a un vissuto di rifiuto o frustrazione. Nonostante le sue fragilità psicologiche, la perizia non ha escluso la possibilità che Chiara Petrolini abbia agito in modo lucido e razionale al momento degli omicidi.

Il duplice infanticidio: nessuna giustificazione

Le perite, inoltre, hanno escluso qualsiasi tipo di giustificazione psicologica che possa spiegare il “ripetersi” del gesto. Petrolini ha infatti dichiarato di aver cercato la seconda gravidanza dopo aver vissuto il trauma della morte del primo figlio, definendo il secondo bambino come una “rivincita” verso se stessa. Tuttavia, le psichiatre non hanno ritenuto queste spiegazioni sufficienti a comprendere la ripetizione del comportamento omicida. Non vi sarebbe un rischio maggiore che la giovane possa ripetere l’atto, né tantomeno un trauma che possa averne facilitato la ripetizione. Inoltre, le perite hanno escluso che il gesto fosse motivato da una valenza strumentale o da una sorta di “sfida” nei confronti della società o delle autorità, come qualche esperto aveva inizialmente ipotizzato. Non sarebbe stato un tentativo di “farsi notare” o di ottenere attenzione attraverso un gesto eclatante. La personalità di Chiara Petrolini risulta dunque essere quella di una giovane donna fragile, ma capace di compiere azioni volontarie e consapevoli. Differenti le conclusioni delle consulenti della difesa, per la ginecologa incaricata dagli avvocati dell’imputata: non si può escludere che il primo bambino sia morto prima del parto, per la psichiatra e psicoterapeuta la giovane presenta “una personalità con caratteristiche miste, riconducibili a disturbi di tipo ‘dipendente, evitante, ossessivo, depressivo e dissociativo'”. La perizia psichiatrica sarà oggetto di discussione durante l’udienza del 13 febbraio, quando si proseguirà con il dibattimento.