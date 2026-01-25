"Ribadisco che si tratta di un’attività che non riguarda in alcun modo il Ministero dell’Istruzione e del Merito", ha dichiarato la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti

“In relazione alle polemiche e strumentalizzazioni su un presunto protocollo o accordo tra Mim e Camera Penale di Catanzaro riguardo al progetto “Il diritto di avere diritti”, per altro già smentito ufficialmente dalla Camera Penale stessa, ribadisco che si tratta di un’attività che non riguarda in alcun modo il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si precisa che non esiste alcun Protocollo tra Mim e Camera Penale di Catanzaro e che l’Osservatorio Miur non è un organo ministeriale bensì un organo interno all’associazione, composto da avvocati penalisti”. E’ quanto dichiara la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, riguardo alla denuncia dell’Anm di Catanzaro (Associazione nazionale magistrati) che aveva denunciato di essere stata esclusa da un progetto sulle ragioni del Sì dedicato alle ultime tre classi degli istituti superiori di secondo grado, compresi dunque gli studenti maggiorenni che potranno votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Nel progetto, come ha riportato il Fatto, “l’attenzione ricadrà sul tema della separazione delle carriere”. E ancora: “Gli osservatori organizzeranno eventi sociali, forum nonché campagne pubblicitarie e slogan che mettano in luce, per la comunità tutta, le ragioni del Sì sul referendum della Giustizia”. Progetto accusato di propaganda perché privo del necessario contraddittorio, tanto che a chiedere conto al ministero di Giuseppe Valditara è stato, tra gli altri, anche il Comitato per il No. Ma sul contraddittorio preteso in altre occasioni, stavolta il ministero non si esprime, limitandosi a smarcarsi. Anzi, aggiunge la sottosegretaria Frassinetti, “probabilmente si intendeva far riferimento al Protocollo con l’Unione Camere Penali atto a promuovere nelle scuole superiori temi come l’educazione alla legalità. Pertanto, si ribadisce che non vi è stata alcuna propaganda referendaria nelle scuole, e al riguardo penso sia utile evitare di mettere in atto una disinformazione che può trasformarsi essa stessa in dannosa attività di propaganda”.

In particolare, sezione locale dell’Anm segnalava l’assenza di contraddittorio “nell’ambito di un progetto realizzato dall’Osservatorio del ministero dell’Istruzione e del merito, dall’Osservatorio Giovani e dalla Camera Penale di Catanzaro” sul tema “Separazione delle carriere e giustizia: tutela dei diritti e imparzialità del giudice”. La Camera Penale di Catanzaro ha risposto smentendo l’esistenza di un protocollo o accordo con il ministero, precisando che “l’Osservatorio Miur della Camera penale di Catanzaro non è un organismo ministeriale, bensì un organo interno all’associazione, composto da avvocati penalisti”. E che “il documento che circola, confuso con un fantomatico protocollo, è in realtà il programma biennale dell’Osservatorio territoriale della Camera penale, elaborato nell’ambito delle attività interne, e non prevede alcun accordo con il Mim: questo chiarisce il livello di approssimazione con cui sono state diffuse le ricostruzioni”. “Il progetto – prosegue la nota – è un’iniziativa interna alla Camera penale, coerente con le attività formative storicamente promosse dall’associazione. Prevede incontri didattici rivolti agli studenti delle scuole secondarie, articolati in due moduli di due ore ciascuno: il primo sui principi costituzionali fondamentali del sistema penale, il secondo sul giusto processo ex art. 111 della Costituzione, con simulazioni pratiche”.

Quanto alla separazione delle carriere, al centro del dibattito sul referendum, la nota aggiunge che “data l’attualità del tema, il modulo sul giusto processo viene arricchito da un approfondimento sulla separazione delle carriere, coerente con il programma territoriale dell’Osservatorio e finalizzato a offrire agli studenti una visione completa e concreta del sistema giudiziario. Al termine degli incontri, gli studenti possono elaborare riflessioni critiche sui temi trattati, esercitando liberamente il proprio pensiero”. Infine, conclude la nota, “dispiace constatare che questo equivoco sia stato rilanciato da figure di rilievo fino a richiedere chiarimenti al ministero. La fretta di reagire e la superficialità nell’approfondire i fatti hanno finito per far perdere lucidità, trasformando una semplice incomprensione in uno scivolone di portata nazionale. Ci si augura che questo non sia il livello abituale di approfondimento. La Camera penale di Catanzaro respinge con fermezza ogni rappresentazione che lasci intendere un uso strumentale della scuola pubblica o una commistione impropria tra formazione e propaganda politica”.