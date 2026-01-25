Alex Honnold scala in diretta il Taipei 101, grattacielo di 508 metri: l’impresa a mani nude e senza corde

Ha rischiato la morte in diretta ma alla fine ce l’ha fatta. Il noto scalatore Alex Honnold ha compiuto l’impresa di raggiungere la cima del Taipei 101 in free-solo, una disciplina estrema che consiste in scalare pareti da soli e senza l’utilizzo di corde, imbracature o protezioni. Tutto in diretta su Netflix. Honnold è il protagonista dell’iconico documentario Free Solo, Oscar per il miglior documentario nel 2019 incentrato sulla scalata della montagna El Capitan, una parete di oltre 900 metri in California.

Nella mattina di domenica 25 gennaio, sotto al colosso di Taiwan si è radunata una folla di persone scese in strada per assistere all’evento e tifare per l’atleta. Un’ora e mezzo dopo essersi staccato dal suolo, Honnold ha raggiunto la guglia della torre, situata a un’altezza di 508 metri. Il percorso in verticale è consistito nell’usare le sporgenze come appoggi e tirarsi su a mani nude.

Il grattacielo – già scalato nel 2004 dal francese Alain Robert – conta 101 piani ma è la sezione centrale di 64 piani, i cosiddetti “box di bamboo”, ad aver messo più in difficoltà Alex: questa parte è divisa in otto segmenti, ciascuno composto da otto piani di pareti ripide e a strapiombo, intervallati da balconi dove l’atleta ha potuto sostare.

La famosa piattaforma di streaming online ha trasmesso la scalata con un ritardo di dieci secondi per evitare di mostrare l’eventuale caduta. Al raggiungimento della meta, l’eroe indossa una t-shirt rossa ed esulta agitando le braccia: “È stata una vista incredibile, una giornata meravigliosa” nonostante “c’era molto vento, quindi mi ripetevo di non cadere dalla guglia e cercavo di restare in equilibrio”. Ne è valsa la pena per conquistare un’inusuale prospettiva: “Ma è stata una posizione pazzesca, un modo unico di vedere Taipei”. L’evento mediatico ha ricevuto numero polemiche sull’etica e sui rischi di mostrare dal vivo un momento così pericoloso.