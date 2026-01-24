L'erede del fondatore di Luxottica aveva lasciato nella supercar un uomo non in grado di metterla in moto. Indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. Gli agenti della Polizia Stradale lombarda gli hanno recapitato l'avviso di garanzia nel suo attico a Brera

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. Gli agenti della Polizia Stradale lombarda gli hanno recapitato l‘avviso di garanzia nel suo attico a Brera. Le accuse riguardano un incidente di cui l’erede del fondatore di Luxottica è stato protagonista lo scorso 16 novembre mentre era a bordo della sua Ferrari Purosangue 222. Prima che arrivasse la polizia, il numero uno di Lmdv capital si è fatto sostituire alla guida da un dipendente. A riportare la notizia è La Repubblica.

Del Vecchio, che stava viaggiando lungo la Tangenziale est di Milano, ha urtato una Bmw 530 sul lato posteriore dopo una serie di sorpassi. I due veicoli si erano accostanti sulla corsia di emergenza dopo aver sbattuto più volte contro il guardrail. Secondo i primi soccorritori, a bordo della Ferrari di Del Vecchio jr c’erano due persone: il guidatore è un giovane dai lunghi capelli neri con barba folta, esattamente la sua descrizione.

Ma quando arriva la Polstrada nell’abitacolo, al posto di guida, c’è solo tale Daniele di 53 anni, addetto alla “asset protection” di Del Vecchio. L’uomo, viso rasato e capelli a spazzola, non è nemmeno riuscito a mettere in moto il veicolo, scambiando il pulsante dei tergicristalli per quello d’accensione, e non ha trovato il libretto nel cruscotto della macchina.

I poliziotti sono risaliti al proprietario della Ferrari partendo dalla targa. Intanto un infermiere che era giunto sul posto e aveva riconosciuto in foto l’uomo soccorso poco prima li ha aiutati a ricostruire quel che era successo. A fare il resto ci hanno pensato le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno filmato l’arrivo del 53enne pochi minuti dopo l’incidente, la sua auto parcheggiata pochi metri più avanti e i passeggeri della Ferrari che salgono sull’altra auto e se ne vanno. Uno è Del Vecchio jr, l’altro è Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital e storico braccio destro dell’imprenditore, che però non risulta indagato.

La super-car non è stata messa sotto sequestro, ma all’imprenditore sono stati decurtati dieci punti della patente. Leonardo Maria Del Vecchio è uno degli uomini più ricchi d’Italia. Proprietario del Twiga e dell’Acqua Fiuggi, negli ultimi tempi ha cominciato a investire parte del suo patrimonio nel settore dei media italiani, con la conquista della maggioranza del gruppo Editoriale Nazionale e del 30% de “il Giornale.