I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato il giovane per lesioni personali aggravate. Dopo l'aggressione, il ragazzo era scappato su un bus dell'Atm e aveva minacciato i passeggeri con la stessa arma

Nella tarda serata del 23 gennaio, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato un 15enne italiano per una violenta lite con due minorenni. Tutto è nato da una discussione iniziata alla fermata della metro Cadorna e proseguita fino alla stazione Lambrate della linea M2. Il giovane aveva aggredito e ferito i ragazzi alle gambe con una roncola. Dopodiché si era dileguato, fuggendo con un bus dell’Atm e nascondendo il giubbino nello zaino per non farsi riconoscere.

I militari sono giunti in piazza Bottino, a due passi dalla metro verde dove era avvenuta l’aggressione, e si sono messi sulle tracce del colpevole: lo hanno trovato a bordo del mezzo con la stessa arma usata per minacciare i passeggeri. L’attrezzo agricolo, che i carabinieri hanno poi sequestrato, aveva una lama di 21 centimetri ed era stata occultata dal ragazzo nella felpa che indossava.

Le vittime sono state trasportate all’ospedale Fatebenefratelli e alla struttura Multimedica di Sesto San Giovanni con lesioni superiori ai 45 giorni di guarigione per le ferite riportate alle gambe, mentre il 15enne è stato affidato alla madre in regime di detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto per il reato di lesioni personali aggravate.