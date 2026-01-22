Nuova stagione, vecchi problemi. Jorge Martin non ha ancora recuperato pienamente dall’ultimo dei tanti infortuni del 2025 e con molta probabilità – come riportato da Motorsport – salterà il primo appuntamento ufficiale di MotoGp nel 2026: i test di Sepang, in programma in Malesia dal 3 al 5 febbraio. Alla base di tutto c’è un recupero più complesso del previsto e di conseguenza altri due interventi chirurgici.

Nelle ultime settimane, infatti, Martin si è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici su indicazione medica: uno per correggere una lesione allo scafoide della mano sinistra e un altro per risolvere un problema alla clavicola destra. L’intenzione di Martin – come aveva dichiarato nel corso della presentazione della nuova Aprilia per il 2026 – è quella di tornare al 100% prima possibile per mettersi alle spalle un 2025 da incubo, pieno di infortuni e in cui ha completato soltanto quattro gare delle 22 previste.

I due interventi sono appunto mirati a risolvere definitivamente i vari problemi fisici e ripartire al meglio nella nuova stagione di MotoGp. Nel caso in cui alzasse bandiera bianca per i test a Sepang, lo spagnolo salterebbe i test pre stagionali in Malesia per il secondo anno consecutivo: di fatto l’anno scorso i suoi test erano finiti prima ancora di cominciare, dopo l’incidente (con fratture al metacarpo della mano destra e al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro) in una delle sue prime uscite in sella alla RS-GP nel day 1.

Durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato Massimo Rivola aveva già predicato calma sulle condizioni del campione del mondo in carica: “Vedo Martin fisicamente ancora molto indietro, dobbiamo concedergli il tempo necessario per recuperare“. Intanto il campione del mondo 2024 sui social ha postato delle storie Instagram mentre pratica sci alpino, una delle sue passioni, ad Arinsal (Andorra). Martin non sale su una moto dai test di Valencia e punta a rientrare direttamente nell’ultimo appuntamento pre-stagionale, previsto a Buriram (Thailandia) il 21 e 22 febbraio.