Riparare agli errori commessi in estate: è questo il mantra del Napoli nelle ultime ore del mercato di gennaio. Sul banco degli imputati ci sono Noa Lang e Lorenzo Lucca. Tanto voluti in estate con diversi milioni messi sul tavolo per strapparli a PSV Eindhoven e Udinese (29 totali per l’olandese, più di 35 per l’attaccante azzurro), i due sono già stati scaricati da Antonio Conte appena sei mesi dopo l’approdo a Napoli.

Giovanni Manna sta lavorando per poterli piazzare quanto prima e potersi poi concentrare sul mercato in entrata. Il direttore sportivo azzurro, come se non bastasse, deve fare i conti col mercato a saldo zero che grava sui campione d’Italia in carica. Una corsa contro il tempo per rinforzare la rosa – sempre più decimata dagli infortuni – e accontentare Antonio Conte per provare a colmare il gap con l’Inter, che adesso guida la classifica con sei punti di vantaggio.

Noa Lang e Lucca bocciati dopo sei mesi

Bocciati. Noa Lang e Lorenzo Lucca non solo non sono riusciti a ritagliarsi spazio nel Napoli, ma hanno spinto allenatore e società a metterli ai margini. “Faremo un discorso con la società. È probabile che ci sia bisogno di giocatori nell’immediatezza. Se certi calciatori non vengono utilizzati, è chiaro che in questo momento c’è bisogno di ricambi diversi. Numericamente siamo giusti in difesa, a centrocampo e in attacco non stiamo cambiando molto”, ha detto il vice di Conte, Stellini, dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Parole chiare che non lasciano spazio alle interpretazioni: il dito è puntato contro i due acquisti estivi. Sono soltanto due le reti di Lucca in 22 partite. Poche, pochissime. La fiducia di Conte, che lo aveva voluto come vice Lukaku in estate, vacillava subito tanto da chiedere un nuovo attaccante dopo l’infortunio del belga. Lucca è rimasto schiacciato dalla pressione e non è riuscito a ripetere l’ottima stagione fatta con la maglia dell’Udinese. Adesso Manna sta lavorando per liberarsene. Dopo le voci sull’Arabia e il ritorno al Pisa, il venticinquenne è finito nel mirino del Nottingham Forest. Gli inglesi (in cui giocano gli ex Juventus Savona e Douglas Luiz) hanno raggiunto l’accordo con il Napoli: prestito oneroso a un milione e con diritto di riscatto fissato a 35. La palla passa adesso all’attaccante, che deve ancora accettare il trasferimento. Ha le valigie pronte anche Noa Lang. Arrivato in pompa magna dopo buone stagioni al PSV Eindhoven, l’olandese ha disatteso le aspettative. Apatico e a tratti indisponente, il classe 1999 è stato impalpabile: soltanto un gol e due assist in Serie A (uno per McTominay per il 2-2 con l’Inter). Un bottino esiguo per uno dei grandi colpi estivi. Ora per lui ci sarà il Galatasaray: Noa Lang si trasferirà presto in prestito secco fino al termine della stagione.

I nomi in entrata

Noa Lang e Lorenzo Lucca sono stati due flop da oltre sessanta milioni di euro. E non potrebbe essere altrimenti visto che sono stati scaricati a metà gennaio, proprio nei giorni in cui Antonio Conte ha perso anche Amir Rrahmani, Matteo Politano e di nuovo David Neres per il Copenaghen in Champions League (il match di oggi è vitale per provare a qualificarsi ai playoff) e il big match contro la Juventus dell’ex Spalletti. Manna dovrà fare i salti mortali per sostituirli. Il tempo è poco – appena due settimane – e il budget è pari a zero.

Per l’attacco il nome è sempre quello di Youssef En-Nesyri del Fenerbahce. Il marocchino, autore di sette reti in quindici partite, è seguito anche dalla Juventus. Il club turco ha aperto al prestito, ma prima dovrà essere definita la cessione di Lucca per poter chiudere. Per sostituire l’esterno olandese, invece, i nomi sono diversi: spicca Raheem Sterling (fuori rosa al Chelsea) oltre a Daniel Maldini e l’ex Atletico Madrid Yannick Carrasco. Appare tramontata, invece, la pista che porta a Kobbie Mainoo, tornato centrale al Manchester United con l’arrivo di Carrick in panchina.

Casi analoghi in Serie A

Riparare non è solo il modus operandi del Napoli, ma anche delle altre squadre in lotta per la Champions League. Bocciati gli acquisti estivi di Nkunku e Ferguson, Milan e Roma sono subito corse ai ripari. I rossoneri hanno accolto Niklas Fullkrug, che ha regalato i tre punti contro il Lecce. Ottimo l’impatto di Donyell Malen in giallorosso, subito in gol nella vittoria esterna contro il Torino. Milan e Roma si affidano a loro per continuare a sognare, scudetto per Allegri, quarto posto per Gasperini.

Nella lista degli acquisti sbagliati c’è anche la Juventus. David e Openda hanno deluso, per questo Ottolini e Comolli stanno lavorando per arrivare a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace (con En-Nesyri in alternativa). Insomma, mai come in questo caso, gennaio è il mese per riparare agli errori commessi in estate.