“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli

“La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. Il direttore sportivo Giovanni Manna, ai microfoni di Dazn protesta per il blocco al mercato del Napoli. La limitazione prevista dal regolamento sancisce che a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione che la compensa perché per l’indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi è inferiore a 0,8.

La Commissione indipendente ha basato il suo verdetto sul criterio del costo del lavoro allargato così come imposto dalla UEFA. Affinché i club abbiano libertà di fare mercato il dato non deve superare l’80% dei ricavi totali: Pisa e Napoli non hanno rispettato le indicazioni e per questo dovranno portare avanti un mercato a saldo zero. “Si è cercato di uniformare la regola Uefa che però permette di fare dei correttivi, per me c’è stato un blocco un po’ scorretto ma faremo di necessità virtù”, ha commentato Manna.

Il ds ha anche fatto capire quali potrebbe essere le mosse del Napoli per rimediare alla situazione: “Lang e Lucca via a gennaio? Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla – ha infatti spiegato Manna – I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Poi lo spazio è anche limitato, abbiamo un centravanti che si è integrato in modo pregevole, è forte e sta dimostrando il suo valore”. Il riferimento è ovviamente a Hojlund. Lui di certo non si muoverà da Napoli a gennaio.