“Aiuto da Amara nella nomina al Csm”: condannata in primo grado l’ex aggiunta di Roma Lucia Lotti

di Redazione Giustizia
Due anni e otto mesi per corruzione in atti giudiziari col rito abbreviato per l'ex procuratrice di Gela
Due anni e otto mesi per corruzione in atti giudiziari. È questa la condanna emessa con il rito abbreviato dal gup di Catania, Luigi Barone, nei confronti di Lucia Lotti, procuratrice di Gela tra il 2008 e il 2016 e poi procuratrice aggiunta di Roma fino al 2024. A riportarlo è il Corriere della Sera, che spiega come lo stesso giudice abbia rinviato a giudizio, col rito ordinario, Piero Amara.

L’ex avvocato esterno dell’Eni è attualmente imputato a Brescia con l’accusa di aver calunniato Lotti inserendola tra i presunti componenti della Loggia Ungheria. Amara ha anche sostenuto di aver parlato nel 2007 con l’allora senatore dell’Udc, Saverio Romano, per superare le resistenze del consigliere laico del Csm, Ugo Bergamo (indicato proprio in quota Udc), alla nomina della stessa Lotti al vertice della procura di Gela. In cambio, è l’accusa, la magistrata aveva promesso un occhio di riguardo nella nomina dei consulenti non ostili ad Eni per le indagini sulla raffineria di Gela.

Lotti ha rinunciato alla prescrizione, definendo le accuse di Amara come falsità legate però a un fatto vero: la magistrata incontrò Romano, su consiglio dell’avvocato Angelo Mangione, “per presentarmi” e far sapere “che esistevo e c’era la mia domanda” al Csm. Insomma un incontro di autopromozione, al quale Lotti trovò Amara. Nonostante tre richieste di archiviazione formulate tra il 2021 e il 2024, però, alla fine il gip ha chiesto l’imputazione coatta dell’ex aggiunta di Roma, attualmente all’Antiterrorismo. E nonostate la richiesta di assoluzione della procura guidata da Francesco Curcio, alla fine il gup ha deciso di condannare Lotti in primo grado.

