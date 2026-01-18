Il 7 e l’8 gennaio Leone XIV ha riunito i cardinali di tutto il mondo in un concistoro straordinario. In cima ai suoi pensieri sta l’urgenza di modellare una comunità ecclesiale capace di muoversi nell’epoca attuale

Il pontificato di Prevost comincia adesso. Chiusa la Porta Santa, e senza più la pletora degli appuntamenti giubilari, Leone XIV può dedicarsi ai grandi obiettivi del suo governo: il rilancio della curia nel suo ruolo di istituzione-guida di una realtà molto variegata comprendente un miliardo e quattrocento milioni di fedeli, la razionalizzazione delle riforme di papa Francesco, la ricucitura delle spaccature prodottesi durante la lunga guerra civile scatenata dagli ultraconservatori anti-Bergoglio, l’impegno a far sì che il cattolicesimo mantenga una capacità “attrattiva” (copyright Benedetto XIV) in un mondo in rapidissima trasformazione tecnologica, sociale e culturale.

Nei mesi passati Leone ha preso alcune decisioni importanti. Ha nominato a capo della commissione vaticana sugli abusi una personalità rigorosa come il vescovo Thibault Verny, già responsabile del medesimo organismo in Francia. Ha scelto come prefetto del dicastero dei Vescovi l’arcivescovo Filippo Iannone con una solida esperienza giuridica e gestionale: esprimendo la volontà di procedere con grande cura alla nomina dei futuri vescovi. Infine Prevost ha nominato suor Tiziana Merletti segretario del dicastero per i Religiosi (Istituti di vita consacrata), proseguendo la linea di Francesco: donne in funzioni apicali nella curia romana.

Non c’è dubbio che ora inizia la fase in cui Prevost comincerà gradualmente a scegliere la sua squadra ai vertici della curia. In cima ai suoi pensieri sta tuttavia l’urgenza di modellare una comunità ecclesiale capace di muoversi con convinzione e senza estreme divisioni nell’epoca attuale.

Il 6 gennaio è terminato il Giubileo, il 7 e l’8 gennaio Leone XIV ha riunito i cardinali di tutto il mondo in un concistoro straordinario, una “riunione di lavoro” che d’ora in poi avrà carattere annuale potendo anche durare tre-quattro giorni. L’iniziativa nasce da una precisa richiesta emersa durante le riunioni precedenti il conclave del maggio scorso. Proprio perché Francesco aveva ampliato in maniera considerevole il ventaglio dei paesi da cui provengono i porporati, costoro avevano domandato di partecipare di più alle scelte dei pontefici rimediando alla conduzione verticistica di Bergoglio.

La cosa notevole è che i temi scelti direttamente dai 170 cardinali presenti sono stati “Evangelizzazione e missionarietà della Chiesa” e “Sinodo e sinodalità”. In altre parole due temi fondamentali del pontificato bergogliano con un esplicito e insistito riferimento (sia da parte dei porporati sia da parte di Leone) al primo documento di indirizzo del governo di Francesco: l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Mai era accaduto nei pontificati del passato che un nuovo papa ponesse in maniera così esplicita come base programmatica del suo governo un documento del predecessore. Segno che il progetto di una “Chiesa in uscita”, inclusiva, non clericale e fortemente partecipativa – quale è stato posto sul tavolo da Francesco – corrispondeva e corrisponde alle esigenze dei tempi.

Lo stesso vale per le tematiche relative a “Sinodo e sinodalità”, termini certamente ostici per l’uomo della strada ma che esprimono l’esigenza di trasformare la Chiesa cattolica da organismo centralizzato di tipo autoritario, quasi militaresco, in una comunità in cui decisioni e indirizzi e governo non vengono affidati esclusivamente a papi-monarchi e vescovi-principi ma sono frutto di un impegno comunitario a cui partecipano tutte le componenti del “popolo di Dio”: sacerdoti e religiosi, diaconi e laici, uomini e donne.

Che papa Leone imposti il suo pontificato su questo progetto, destinato a culminare nel 2028 (come auspicava Francesco) in una Assemblea ecclesiale mondiale è il segno più evidente della sconfitta in conclave delle forze conservatrici, che oggi annaspano in mancanza di valide idee-guida e di “rimproveri” da poter scagliare contro Leone, che nel suo agire rivela una forte spiritualità, un forte senso delle istituzioni, un forte desiderio di lavoro collegiale superando polarizzazioni. “Sono qui per ascoltare e per imparare a lavorare insieme”, ha detto Prevost aprendo il concistoro straordinario. Difficile quindi accusare il papa (come accadeva ai tempi di Bergoglio) di procedere “per strappi” e prendendo decisioni solitarie.

Una nuova riunione generale dei cardinali di tutto il mondo è già stata programmata per il 27-28 giugno. Probabilmente lo strumento andrà affinato. Questa volta è stato seguito il metodo degli ultimi sinodi. Venti tavoli a cui erano seduti i porporati (11 tavoli di cardinali non elettori, 9 tavoli di cardinali elettori). Tre minuti concessi ad ognuno per un intervento iniziale e altri tre minuti per un intervento di ritorno. Un’ottima maniera per conoscersi e per esprimersi tutti quanti, un metodo valido per setacciare i problemi ed arrivare ad una prima cernita, ma che non può sostituire la dinamica assembleare. La parola Chiesa viene dal greco “ekklesia”, l’assemblea, e sinodi e i grandi concili – a partire da quello di Nicea – sono stati il frutto di un dibattito, anche rovente, di fronte alla platea riunita dei votanti.

E’ una prima critica emersa nel mondo cattolico. Insieme alla richiesta che i documenti dei gruppi di lavoro siano resi pubblici. “Sinodo” è un’altra parola greca, significa camminare insieme e sempre più nel laicato cattolico è diffusa la richiesta di “conoscere insieme” ciò di cui si discute agli alti livelli.