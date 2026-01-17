Si complica la storia di Cyane Panine, la cameriera morta nell’incendio che aveva denunciato condizioni di lavoro estenuanti e si era rivolta al Tribunale del Lavoro

Risulta formalmente senza redditi, con immobili gravati da pesanti ipoteche e veicoli in leasing. E forse per questo la sua libertà, dopo il devastante incendio del Constellation bar di Crans-Montana, potrebbe costare 400mila franchi svizzeri invece del milione che ipotizzava la stampa svizzera. Un particolare che emerge – come racconta il Corriere della Sera – da una nota della procura di Sinone che ha fissato la cauzione per Jacques e la moglie Jessica Moretti, proprietari del locale distrutto dal rogo di Capodanno costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti. Mentre il Tribunale vallesano si appresta a decidere sulle misure cautelari, accanto ai numeri e agli atti giudiziari riaffiora anche la storia di Cyane Panine, la giovane cameriera diventata simbolo della tragedia: ritratta in una foto con il casco protettivo dietro il bancone e poi morta tra le fiamme, dopo mesi di lavoro estenuante che l’avrebbero spinta a denunciare i titolari per sfruttamento.

La cauzione

La richiesta della procura – 200mila franchi a testa – ha sorpreso per l’entità, inferiore alle cifre ben più elevate ipotizzate inizialmente dalla stampa svizzera. È la stessa accusa a motivare l’importo: Moretti, si legge negli atti, “attualmente non ha alcun reddito”; i due coniugi possiedono immobili ipotecati e non dispongono di liquidità immediata. Su due proprietà gravano mutui per oltre 1,3 milioni di franchi. Nonostante ciò, la cauzione è stata ritenuta “adeguata” al profilo patrimoniale della coppia, indagata per omicidio colposo, lesioni aggravate colpose e incendio doloso.

Resta però una domanda centrale: chi pagherà la somma necessaria per consentire ai Moretti di tornare in libertà, almeno in questa fase? In una lettera depositata agli atti, emerge la disponibilità di un “caro amico” della coppia, disposto a versare la cauzione tramite un avvocato, a condizione di rimanere anonimo e di ottenere protezione. Un elemento che alimenta ulteriormente le perplessità degli avvocati delle vittime, che da giorni insistono sul rischio di fuga, anche alla luce del divieto di esercitare l’attività commerciale già imposto dal Comune e della nazionalità francese dei coniugi.

In attesa della decisione del Tribunale di garanzia, Jacques Moretti resta in carcere, mentre la moglie è sottoposta all’obbligo di firma, al divieto di espatrio e al ritiro del passaporto. Le misure cautelari erano state richieste dagli inquirenti una settimana fa, dopo un interrogatorio fiume durato quasi sette ore, e motivate non solo dal pericolo di fuga ma anche dal rischio di inquinamento delle prove.

Gli aiuti alle vittime

Sul fronte delle vittime, la Svizzera sta lavorando a un pacchetto di aiuti economici per le famiglie colpite, tra misure di emergenza, spese mediche e indennizzi che, in alcuni casi, potrebbero superare i 200mila franchi, in base alla legge federale per l’assistenza alle vittime di reati. Parallelamente prosegue il dialogo diplomatico con l’Italia: l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ha incontrato a Sion il consigliere di Stato del Vallese Stéphane Ganzer, ricevendo assicurazioni su “rigore e indipendenza” dell’inchiesta e su una piena collaborazione con le autorità italiane.

Anche in Italia, infatti, l’attenzione resta altissima. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio, mentre quella di Milano, su delega, ha fissato le autopsie per chiarire le cause della morte di alcune delle vittime italiane. I legali dei familiari si stanno muovendo per costituirsi parte civile anche nel procedimento svizzero.

Il caso Panine

In questo quadro giudiziario complesso si inserisce la vicenda di Cyane Panine. Secondo quanto emerso, la giovane cameriera aveva già denunciato nel 2024 i coniugi Moretti al tribunale del lavoro per le condizioni a cui era sottoposta. Diceva di essere esausta, mentalmente e fisicamente. Lavorava di giorno nel ristorante “Senso” e proseguiva fino alle prime ore del mattino al Constellation, senza pause adeguate. Ai genitori aveva confidato di non reggere più quei ritmi. La notte di Capodanno è rimasta intrappolata nell’incendio che ha trasformato il locale in una trappola mortale.