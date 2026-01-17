Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno | Orari e dove vedere
Nel tennis si torna a fare sul serio. Dopo alcune settimane di preparazione, match di esibizione, tornei minori, è il momento degli Australian Open 2026 (il sorteggio degli italiani), primo Slam dell’anno in programma a Melbourne. C’è attesa per Jannik Sinner, c’è attesa per Lorenzo Musetti (ma bisognerà aspettare ancora per vederli in campo ufficialmente al primo turno). Intanto però tocca alla numero 1 del tennis italiano femminile: Jasmine Paolini ha l’onore di aprire il programma del centrale degli Australian Open, la Rod Laver Arena. In campo maschile ci sono altri ben 10 italiani in tabellone (oltre a Sinner e Musetti, anche Berrettini, Cobolli, Darderi, Maestrelli, Nardi, Arnaldi, Sonego e Bellucci). Nella notte tra sabato e domenica però toccherà solo a Flavio Cobolli. In campo anche Carlso Alcaraz – affronterà Walton – e il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Così come la numero 1 al femminile, Aryna Sabalenka.
Australian Open 2026, gli azzurri in campo oggi
Dodici gli italiani in campo nel primo turno degli Australian Open tra tabellone maschile e femminile, ma solo due esordiranno nella giornata d’apertura. Parliamo di Jasmine Paolini – che affronterà la qualificata Aliaksandra Sasnovich – e Flavio Cobolli, che invece avrà di fronte Arthur Fery. Paolini esordirà sul centrale – la Rod Laver Arena – all’1:30 italiane, mentre Flavio Cobolli alla John Cain Arena, a partire dall’una.
- Ore 1:00: [Q] Arthur Fery (GBR) – [20] Flavio Cobolli (ITA)
- Ore 1:30: [Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) – Jasmine Paolini [7] (ITA)
Il programma completo
ROD LAVER ARENA – dall’1:30
- [Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) – Jasmine Paolini [7] (ITA)
- [3] Alexander Zverev (GER) – Gabriel Diallo (CAN)
non prima delle 9:00
- [1] Aryna Sabalenka (BLR) – [WC] Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)
- [1] Carlos Alcaraz (ESP) – Adam Walton (AUS)
MARGARET COURT ARENA – dall’1:30
- Maria Sakkari (GRE) – Leolia Jeanjean (FRA)
- Francisco Cerundolo (ARG) – Zhizhen Zhang (CHN)
non prima delle 9:00
- [10] Alexander Bublik (KAZ) – Jenson Brooksby (USA)
- Mananchaya Sawangkaew (THA) – [28] Emma Raducanu (GBR)
JOHN CAIN ARENA – dall’1:00
- [Q] Arthur Fery (GBR) – [20] Flavio Cobolli (ITA)
- [12] Elina Svitolina (UKR) – Cristina Bucsa (ESP)
- [29] Frances Tiafoe (USA) – [Q] Jason Kubler (AUS)
- Olga Danilovic (SRB) – [WC] Venus Williams (USA)
KIA ARENA – dall’1:00
- [WC] Talia Gibson (AUS) – Anna Blinkova
- Tristan Schoolkate (AUS) – [32] Corentin Moutet (FRA)
- [Q] Michael Zheng (USA) – Sebastian Korda (USA)
- Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) – [Q] Zhuoxuan Bai (CHN)
1573 ARENA – dall’1:00
- Miomir Kecmanovic (SRB) – Tomas Martin Etcheverry (ARG)
- [11] Ekaterina Alexandrova (RUS) – [Q] Zeynep Sonmez (TUR)
- Benjamin Bonzi (FRA) – [26] Cameron Norrie (GBR)
ANZ Arena – dall’1:00
- Dayana Yastremska (UKR) – Elena-Gabriela Rouse (ROM)
- Elsa Jacquemot (FRA) – [20] Marta Kostyuk (UKR)
- Camilo Ugo Carabelli (ARG) – Marton Fucsovics (HUN)
- Suzan Lamens (NED) – Anastasia Potapova (AUT)
COURT 6 – dall’1:00
- Yulia Putintseva (KAZ) – Beatriz Haddad Maia (BRA)
- Emilio Nava (USA) – [WC] Kyrian Jacquet (FRA)
- Yannick Hanfmann (GER) – [Q] Zachary Svajda (USA)
COURT 7 – dalle 4:00
- [WC] Patrick Kypson (USA) – Francisco Comesana (ARG)
- Polina Kudermetova (UZB) – Guiomar Maristany Zuleta De Reales (ESP)
COURT 8 – dalle 3:00
- Caty McNally (USA) – [Q] Himeno Sakatsume (JPN)
- [Q] Liam Draxl (CAN) – Damir Dzumhur (BIH)
COURT 13 – dalle 4:00
- Hailey Baptiste (USA) – [32] Marketa Vondrousova (CZE)
- Arhur Cazaux (FRA) – [Q] Jaime Faria (POR)
Dove vedere in streaming gli Australian Open 2026
Dove e come vedere quindi i match? Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros. Dalle qualificazioni disputate a partire dal 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio fino alla finale maschile dell’1 febbraio, l’Australian Open è tutto su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.