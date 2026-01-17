Nel tennis si torna a fare sul serio. Dopo alcune settimane di preparazione, match di esibizione, tornei minori, è il momento degli Australian Open 2026 (il sorteggio degli italiani), primo Slam dell’anno in programma a Melbourne. C’è attesa per Jannik Sinner, c’è attesa per Lorenzo Musetti (ma bisognerà aspettare ancora per vederli in campo ufficialmente al primo turno). Intanto però tocca alla numero 1 del tennis italiano femminile: Jasmine Paolini ha l’onore di aprire il programma del centrale degli Australian Open, la Rod Laver Arena. In campo maschile ci sono altri ben 10 italiani in tabellone (oltre a Sinner e Musetti, anche Berrettini, Cobolli, Darderi, Maestrelli, Nardi, Arnaldi, Sonego e Bellucci). Nella notte tra sabato e domenica però toccherà solo a Flavio Cobolli. In campo anche Carlso Alcaraz – affronterà Walton – e il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Così come la numero 1 al femminile, Aryna Sabalenka.

Australian Open 2026, gli azzurri in campo oggi

Dodici gli italiani in campo nel primo turno degli Australian Open tra tabellone maschile e femminile, ma solo due esordiranno nella giornata d’apertura. Parliamo di Jasmine Paolini – che affronterà la qualificata Aliaksandra Sasnovich – e Flavio Cobolli, che invece avrà di fronte Arthur Fery. Paolini esordirà sul centrale – la Rod Laver Arena – all’1:30 italiane, mentre Flavio Cobolli alla John Cain Arena, a partire dall’una.

(ITA) Ore 1:30: [Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) – Jasmine Paolini [7] (ITA)

Il programma completo

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[ ] ( ) [3] Alexander Zverev (GER) – Gabriel Diallo (CAN)

non prima delle 9:00

[1] Aryna Sabalenka (BLR) – [WC] Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)

[1] Carlos Alcaraz (ESP) – Adam Walton (AUS)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

Maria Sakkari (GRE) – Leolia Jeanjean (FRA)

Francisco Cerundolo (ARG) – Zhizhen Zhang (CHN)

non prima delle 9:00

[10] Alexander Bublik (KAZ) – Jenson Brooksby (USA)

Mananchaya Sawangkaew (THA) – [28] Emma Raducanu (GBR)

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

[Q] Arthur Fery (GBR) – [20] Flavio Cobolli ( ITA )

( ) [12] Elina Svitolina (UKR) – Cristina Bucsa (ESP)

[29] Frances Tiafoe (USA) – [Q] Jason Kubler (AUS)

Olga Danilovic (SRB) – [WC] Venus Williams (USA)

KIA ARENA – dall’1:00

[WC] Talia Gibson (AUS) – Anna Blinkova

Tristan Schoolkate (AUS) – [32] Corentin Moutet (FRA)

[Q] Michael Zheng (USA) – Sebastian Korda (USA)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) – [Q] Zhuoxuan Bai (CHN)

1573 ARENA – dall’1:00

Miomir Kecmanovic (SRB) – Tomas Martin Etcheverry (ARG)

[11] Ekaterina Alexandrova (RUS) – [Q] Zeynep Sonmez (TUR)

Benjamin Bonzi (FRA) – [26] Cameron Norrie (GBR)

ANZ Arena – dall’1:00

Dayana Yastremska (UKR) – Elena-Gabriela Rouse (ROM)

Elsa Jacquemot (FRA) – [20] Marta Kostyuk (UKR)

Camilo Ugo Carabelli (ARG) – Marton Fucsovics (HUN)

Suzan Lamens (NED) – Anastasia Potapova (AUT)

COURT 6 – dall’1:00

Yulia Putintseva (KAZ) – Beatriz Haddad Maia (BRA)

Emilio Nava (USA) – [WC] Kyrian Jacquet (FRA)

Yannick Hanfmann (GER) – [Q] Zachary Svajda (USA)

COURT 7 – dalle 4:00

[WC] Patrick Kypson (USA) – Francisco Comesana (ARG)

Polina Kudermetova (UZB) – Guiomar Maristany Zuleta De Reales (ESP)

COURT 8 – dalle 3:00

Caty McNally (USA) – [Q] Himeno Sakatsume (JPN)

[Q] Liam Draxl (CAN) – Damir Dzumhur (BIH)

COURT 13 – dalle 4:00

Hailey Baptiste (USA) – [32] Marketa Vondrousova (CZE)

Arhur Cazaux (FRA) – [Q] Jaime Faria (POR)

Dove vedere in streaming gli Australian Open 2026

Dove e come vedere quindi i match? Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros. Dalle qualificazioni disputate a partire dal 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio fino alla finale maschile dell’1 febbraio, l’Australian Open è tutto su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.