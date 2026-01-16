Gli agenti di polizia e gli operatori del 118 hanno trovato il corpo di un uomo di circa 40 anni sotto un cavalcavia nella zona di Loreto

Abbandonato in mezzo alla strada, probabilmente ucciso dal freddo. Nella mattina di venerdì 16 gennaio, poliziotti e sanitari hanno trovato il corpo di un uomo di circa 40 anni sotto un cavalcavia di via Padova, nel quartiere Loreto di Milano. È la terza persona senza fissa dimora che è stata trovata morta negli ultimi giorni, complici le temperature sono particolarmente rigide.