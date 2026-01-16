Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. È accaduto questa mattina dopo le 11 all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. La vittima dell’aggressione ha perso tantissimo sangue e da subito le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. All’interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

Notizia in aggiornamento