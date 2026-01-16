Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:56

Studente di 18 anni accoltellato a scuola, è in condizioni gravissime: choc a La Spezia

di Redazione Cronaca
A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un compagno: è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Sant'Andrea
Studente di 18 anni accoltellato a scuola, è in condizioni gravissime: choc a La Spezia
Icona dei commenti Commenti

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. È accaduto questa mattina dopo le 11 all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. La vittima dell’aggressione ha perso tantissimo sangue e da subito le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. All’interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

Notizia in aggiornamento

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione