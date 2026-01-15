Il fan dei Rangers si è nascosto per oltre due ore nella toilette, poi si è unito al settore ospiti dell'impianto di Aberdeen. Molto più pacifica l'iniziativa di due spettatori abruzzesi, muniti di fiaschetta e bicchierini di liquore sugli spalti

Capacità, ci vogliono le capacità. Nel pallone vero basta quella di calciare discretamente, o quella di correre, forse di più oggi. Nelle domeniche bestiali invece devi industriarti e fare un po’ di tutto: non solo il tifoso, ad esempio, ma pure il bartender e dosare bene il ghiaccio, che pure sugli spalti può sempre servire, o magari in categorie e zone più rustiche lasciar perdere mixer e pestelli ed essere esperti di essenze tipiche locali. Cari vecchi mestieri manuali dunque, sì barista (magari con due r) o bartender, ma vuoi mettere saper fare l’idraulico invece? E pure per gli arbitri, mica si può solo conoscere a memoria il regolamento? Servono acrobazie, break dance, roba alla Neo di Matrix…

NEO

Chi di voi non ricorda la scena dei proiettili con Keanu Reeves che scansa le traiettorie assumendo le pose più improbabili nello svolazzare del suo impermeabile nero? Ecco, togliete Neo dalla scena e inseriteci un arbitro delle categorie minori italiane, poi togliete i proiettili e metteteci gli sputi e il gioco è fatto. Matrix però è costato bei soldini, questo scenario 150 euro di multa al Panchina Calcio, società di Prima Categoria Ligure: “Per la condotta di un tifoso il quale rivolgeva espressioni minacciose ed ingiuriose nei confronti del ddg, quindi a fine gara tentava di colpirlo con uno sputo senza riuscirci per l’abilità del ddg medesimo”. Chissà se l’arbitro si chiamasse Signor Anderson.

SUPER MARIO

Che faceva nella vita Super Mario? L‘idraulico. Ebbene sì, quel mestiere è un passepartout per supereroi, tifosi e non solo. Per quanto attiene ai tifosi e tralasciando il non solo, ecco che una dimostrazione arriva da Aberdeen: un tifoso dei Rangers ha finto, con tanto di attrezzatura e divisa, di essere un idraulico lì per riparare bagni. Ci si è nascosto dentro e poi all’arrivo dei suoi compari si è confuso con loro per gustarsi la gara nel settore ospiti.

MOJITO

Cocktail ormai universale e desiderabile in ogni frangente, anche in pieno inverno, anche sui campi delle categorie inferiori, anche a domicilio. Racchiude un po’ tutte queste caratteristiche l’episodio accaduto ad Apice, società di Eccellenza Campania, multata di 80 euro perché: “per aver alcuni sostenitori della società Apice Calcio, nel corso del primo tempo di giuoco, colpito con

acqua e ghiaccio l’AA2”. No, il concetto di “Mojito a volo” è stato travisato.

TRADIZIONE

E la risposta ai cocktail arriva dall’Abruzzo, con la pagina amica “Abruzzo Calcio Ignorante” che regala ancora una volta una chicca: durante la partita della squadra “Amatori Capelli” ecco sugli spalti comparire, forse a causa del freddo di Gennaio, una bellissima e rustica fiaschetta e due bicchierini di liquore: genziana, sì, e non a volo come il mojito di sopra, che rende il tutto molto bello.