Gli Australian Open non si vedono in tv: ecco come seguire in streaming il primo Slam dell’anno

Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros Discovery, ma i canali Eurosport non sono più visibili in tv: ecco le istruzioni per seguire Sinner, Musetti e colleghi

La nuova stagione del tennis entra nel vivo con il primo Slam dell’anno, l’Australian Open 2026. Tra i protagonisti ovviamente Jannik Sinner, bicampione in carica, chiamato all’ennesima sfida contro il numero uno Carlos Alcaraz. Ma c’è grande attesa anche attorno a Lorenzo Musetti, fresco di nuovo best ranking con la posizione numero 5 raggiunta dopo la finale a Hong Kong: potenzialmente il carrarino potrebbe puntare perfino al terzo posto mondiale, superando Alexander Zverev e Novak Djokovic, altri due che però cercano gloria in Australia. In Italia, però, non sarà possibile seguire lo spettacolo degli Australian Open in tv, né in chiaro né sul satellite. L’unico modo per guardare Sinner e colleghi sarà infatti in streaming.

Niente Australian Open in tv: perché

Fino all’anno scorso, gli Australian Open erano visibili in tv, sul satellitare, per gli abbonati a Sky. I due canali di riferimento erano Eurosport 1 ed Eurosport 2. A giugno scorso però si è interrotta la storica partnership tra i canali di Warner Bros Discovery e la stessa Sky: i due canali sono spariti dalla piattaforma. Il gruppo Discovery detiene appunto i diritti degli Australian Open (così come del Roland Garros) e ha deciso di non venderli ad altre emittente televisivi. Sono disponibili solo in streaming.

Dove vedere in streaming gli Australian Open 2026

Dove e come vedere quindi i match? Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros. Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio fino alla finale maschile dell’1 febbraio, l’Australian Open è tutto su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Le date degli Australian Open 2026

Il torneo è cominciato il 12 gennaio con le qualificazioni, che si chiuderanno il 17. Dal 18 si parte con il primo turno, fino al 20 gennaio. Gli ottavi di finale sono fissati per il 25 e il 26 gennaio, mentre le finali si giocheranno il 31 gennaio (quella femminile) e il primo febbraio (quella maschile).