Annabella Martinelli, le ultime foto della ragazza scomparsa da Padova

È stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza tra le 22.18 e le 23.06 del 6 gennaio. Poi è scomparsa nel nulla. Ecco le ultime tre immagini che riprendono Annabella Martinelli, la ragazza sparita da Padova otto giorni fa. È stata immortalata dalle telecamere di tre diversi luoghi del Padovano nel giro di 48 minuti: alle 22.18 dal distributore di Selvazzano Dentro, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e alle 23.06 dall’impianto di Villa di Teolo.

Come era vestita Annabella Martinelli

Nelle immagini la si vede in sella alla sua bicicletta viola, poi ritrovata chiusa con il lucchetto poco distante dal suo ultimo passaggio, e con uno zainetto rosso sulle spalle. La ragazza indossa un paio di jeans e una giacca nera col cappuccio. Sul portapacchi della bici ci sono i due cartoni delle pizze prese d’asporto intorno alle 22: i cartoni sono stati ritrovati a non molta distanza dalla bicicletta.

‹ › 1 / 3 Le ultime foto di Annabella Martinelli La studentessa nell'ultimo frame conosciuto: sono le 23.06 ed è a Villa Teolo ‹ › 2 / 3 Le ultime foto di Annabella Martinelli La studentessa ripresa vicino al municipio di Teolo alle 22.54 ‹ › 3 / 3 Le ultime foto di Annabella Martinelli La ragazza vicino al distributore di Selvazzano Dentro alle 22.18

Le ultime immagini diffuse dalla procura

La diffusione delle immagini è stata autorizzata dalla Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni e dettagli utili a rintracciare la giovane, studentessa di giurisprudenza a Bologna. Intanto proseguono, almeno per altre 48 ore e cioè fino al tardo pomeriggio di venerdì, le ricerche nella zona del Parco Regionale dei Colli Euganei battendo ogni area.