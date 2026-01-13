L’uscita di sicurezza del bar Le Constellation era bloccata. Lo confermano le immagini di un servizio del Tg3, che manda in onda il frame delle telecamere di sicurezza del locale di Crans-Montana ottenuto pochi minuti prima della tragedia che ha provocato la morte di 40 persone nella notte di Capodanno.

Dopo le indiscrezioni e la conferma dello stesso proprietario Jacques Moretti – attualmente in arresto cautelare – ora anche le immagini mostrano le inadempienze alle norme di sicurezza dell’esercizio. Dal video si vede infatti il corridoio in fondo al salone del locale e sulla destra una piccola porta, ostruita da un mobiletto. Era questa che veniva indicata come “uscita di sicurezza”, e che come tale non veniva considerata da nessuno.

Lo stesso servizio riporta la testimonianza di un giovane, sopravvissuto alla strage, che racconta: “La mia fidanzata mi urlava «non lasciarmi, non lasciarmi». Ho visto i suoi capelli che fumavano, la mano bruciata. Era l’orrore”. Nello stesso verbale da cui è tratta la testimonianza, si legge come per il giovane la schiuma fonoassorbente – che Moretti aveva affermato di aver sistemato lui stesso – non dovesse essere esposta in quel modo e che poco prima del rogo era arrivato un ordine di 16 bottiglie con altrettante fontane di scintille accese.

Il servizio si chiude con la mappa del seminterrato estratta dalla consulenza della procura di Sion. La maggior parte delle vittime, si vede, sono concentrate nella zona rosa. La più vicina alla scala principale.