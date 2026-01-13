Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:05

“L’uscita di sicurezza bloccata da un mobile pochi minuti prima della strage di Crans-Montana”

di Redazione Cronaca
In un servizio del TG3 il frame delle telecamere di sicurezza del locale Le Constellation riprende una piccola porta bloccata, forse da un tavolino. Mostrato anche un verbale di un testimone: "Fonoassorbenti messi male, poco prima del rogo arrivate 16 candele scintillanti"
“L’uscita di sicurezza bloccata da un mobile pochi minuti prima della strage di Crans-Montana”
Icona dei commenti Commenti

L’uscita di sicurezza del bar Le Constellation era bloccata. Lo confermano le immagini di un servizio del Tg3, che manda in onda il frame delle telecamere di sicurezza del locale di Crans-Montana ottenuto pochi minuti prima della tragedia che ha provocato la morte di 40 persone nella notte di Capodanno.

Dopo le indiscrezioni e la conferma dello stesso proprietario Jacques Moretti – attualmente in arresto cautelare – ora anche le immagini mostrano le inadempienze alle norme di sicurezza dell’esercizio. Dal video si vede infatti il corridoio in fondo al salone del locale e sulla destra una piccola porta, ostruita da un mobiletto. Era questa che veniva indicata come “uscita di sicurezza”, e che come tale non veniva considerata da nessuno.

Lo stesso servizio riporta la testimonianza di un giovane, sopravvissuto alla strage, che racconta: “La mia fidanzata mi urlava «non lasciarmi, non lasciarmi». Ho visto i suoi capelli che fumavano, la mano bruciata. Era l’orrore”. Nello stesso verbale da cui è tratta la testimonianza, si legge come per il giovane la schiuma fonoassorbente – che Moretti aveva affermato di aver sistemato lui stesso – non dovesse essere esposta in quel modo e che poco prima del rogo era arrivato un ordine di 16 bottiglie con altrettante fontane di scintille accese.

Il servizio si chiude con la mappa del seminterrato estratta dalla consulenza della procura di Sion. La maggior parte delle vittime, si vede, sono concentrate nella zona rosa. La più vicina alla scala principale.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione