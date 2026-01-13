Un lupo è stato avvistato nella campagne dell’hinterland di Milano. L’animale è stato visto lungo l’area del torrente Molgora tra Gorgonzola e Bussero, due comuni a est della città metropolitana. Il Comune di Bussero ha pubblicato un comunicato sui social network per dare la notizia ai cittadini. In un post pubblicato lo scorso 8 gennaio sulla pagina Facebook, l’amministrazione spiega: “L’episodio, documentato anche tramite immagini, rientra in un fenomeno già osservato in diverse zone della Lombardia, legato alla progressiva espansione della fauna selvatica in contesti agricoli e naturali”.

Per motivi di sicurezza, la cittadinanza viene invitata a “tenere i cani al guinzaglio durante le passeggiate nelle aree verdi, di evitare di avvicinarsi o tentare interazioni con animali selvatici” e infine “di segnalare eventuali nuovi avvistamenti agli uffici competenti”. A giudicare dai commenti sotto al post, i residenti non sembrano molto preoccupati dal forestiero a quattro zampe: “Deve stare attenta soprattutto Cappuccetto Rosso, ma non credo che la nonna viva a Bussero”.

Un educatore e istruttore cinofilo commenta così l’avviso dell’ente comunale: “È un esemplare giovane in dispersione. Quando il branco raggiunge il numero massimo di individui, alcuni giovani di prima generazione si allontanano dal branco e vanno a cercare un compagno/a per formare un nuovo branco, ed è normale che passino anche da zone urbanizzate lungo il tragitto. Non sono un pericolo per noi, ma possono esserlo per cani e gatti domestici”.